Lovløse tilstander: Politiet kjenner seg maktesløse på internettet

Politiet har i hvert distrikt en nettpatrulje, som tar imot tips, driver opplysningsarbeid og utfører politiarbeid på nett. Men tross uniform og tittel, har politiet ofte bare samme muligheter til å anmelde et oppslag på sosiale medier, som en 16-åring.

– Mange tror at politiet kan fjerne ting fra internettet, men det kan vi ikke. Vi har også lover og regler å forholde oss til, og det er ikke oss som eier eller har ansvar for visse sosiale medier. Det er tilbyderne selv, sier Anne Katrin Storveen Oppegaard, avsnittsleder for nettpatruljen i Oslo.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) møtte mandag politiets nettpatrulje og Medietilsynet i politihuset på Grønland. Statsrådene slo i mai alarm om barn og unges bruk av sosiale medier.

– Ulike sosiale medieplattformer samarbeider veldig dårlig med politiet, noen ikke i det hele tatt og andre litt bedre. Det gjør også at politiet, som bruker sin innsats, av og til har begrenset virkemidler. Det viser alvoret i at når barna er til stede på de plattformer, så er det ofte veldig ubeskyttet og det er det vi må ta tak i, sier Toppe til Dagsavisen.

– Politiet gjør en stor innsats, men det er vanskelig for dem å beskytte alle. Vi er nødt å få til en endring, for barn blir ikke beskyttet, og det kan være skadelig for deres helse og utvikling.

Lovløse tilstander

Barn blir stadig yngre, når de får mobil for første gang. En smarttelefon i hånden er hurtigruten til sosiale medier og innholdet derpå.

Nesten halvparten av niåringer bruker sosiale medier, selv om den nedre aldersgrensen er 13 år. På møtet ble det blant annet snakket om aldersverifisering, noe som regjeringen har sett på, men som skaper utfordringer med hensyn til personvern.

Nettoperatørene fra nettpatruljen ser ifølge Oppegaard mye av det som foregår på nettet, og får mange meldinger fra foreldre, som er bekymret for hva barna deres blir utsatt for online.

– Det er vi jo også når vi ser hva som foregår på nett, og den lovløse tilstanden som foregår der ute, sier hun

På nettet kan barna eksempelvis bli eksponert for vold, selvskading, pornografi og narkotikahandel i tillegg til mobbing og trakassering, noe som kan føre til skolevegring, psykisk uhelse og skoleangst.

Forskjellen på hvorvidt ulike plattformer samarbeider med politiet, er noe Nordtun vil ta med seg videre.

– Det må jo få konsekvenser, når de ikke samarbeider med norsk politi. Det beveger seg kanskje over i et annet saksfelt, men det er interessant å merke seg at det er andre typer straffemuligheter for andre typer firmaer, for andre typer kriminalitet, sier hun.

Toppe legger til at det alltid er viktig med informasjon, uavhengig av andre regulatoriske tiltak som aldersgrense og aldersverifisering.

– Det må ut til alle barn, unge og foreldre, at hvis du deler et bilde som du ikke har spurt om tillatelse til, så er det faktisk straffbart. Er det en app som ikke samarbeider med politiet, så må foreldrene få vite om det, slår hun fast.

Nettoperatørene

Alexander og Elida, som vil omtales med fornavn, har begge vært nettoperatører i nettpatruljen i rundt ett år.

De opplever at bildedeling og mobbing på ulike sosiale medier blant barn og unge er et fenomen av stort omfang.

– Man henger hverandre ut på typiske «expose»-kontoer, hvor formålet med de kontoene er å skape støy eller henge ut enkeltpersoner. Det kan være at de deler alt fra intime bilder til at man skaper en situasjon ved å legge ut tekst eller lage en kontekst rundt noe som ikke har skjedd i virkeligheten, sier Alexander.

Eline legger til at de trender, som de typisk ser i jobben deres, er et resultat av en stor bildedelingskultur blant barn og ungdom.

– At de kanskje ønsker å dele videoer for å vise at de har vært et sted til riktig tid, ifølge dem, at de har sett en slåsskamp eller at de har sett videoen av slåsskampen, sier hun.

Nettpatruljen jobber daglig med toveiskommunikasjon med publikum. De har deres egne kanaler på Facebook, Instagram og Snapchat.

– Da har publikum mulighet til å kontakte politiet om de lurer på noe, trenger råd og veiledning, eller ønsker å tipse politiet om straffbare forhold som har skjedd, enten fysisk i verden eller på nettet. Vi gir ofte råd og veiledning på hva de kan velge å gjøre videre etter vi har fått informasjonen, eller også er det tips om straffbare forhold, som politiet eller nettpatruljen da velger å anmelde, forklarer Alexander.

– I tillegg driver vi med foredrag ute på skoler eller digitalt, og så patruljerer vi også på nett og ser til trender og fenomener, som rører seg, sier Eline.

Bondefanget

De som tradisjonelt skal verne barna, er politiet, men de sier at de ikke greier å stanse delingen godt nok. I tillegg er det utfordringer med brukerne under 15 år, altså den kriminelle lavalderen. Bekymringen går da på hva det gjør med unge menneskers tillit til samfunnsvernet og rettsstaten, når alvorlig kriminalitet kan bli begått uten at det får noen konsekvenser.

Avsnittsleder Oppegaard mener at tilbyderne bør ta en stor del av ansvaret for hva som legges ut på plattformene deres, samt at de bør samarbeide i større grad med ulike myndigheter.

– Barna forstår ikke konsekvensene av hvordan de bruker disse appene, og det er der vi må inn og hjelpe og belyse. Nettpatruljen jobber forebyggende på nett med folkeopplysning, sier hun og fortsetter:

– Men vi ser at vi blir bondefanget, når vi går ut og forteller at man ikke skal dele for eksempel voldsvideoer, som er imot norsk lov, når noen medier er under annen lovgiving.

I tillegg forklarer Alexander at politiets tilstedeværelse på nettet skaper en forventning om at politiet da også kan gjøre noe.

– Når barn og unge kommer til oss med eksempelvis å bli hengt ut på TikTok, så forventer de også at politiet kan fjerne det, når politiet er enkelt tilgjengelig. I de tilfeller savner vi en del av samarbeidet med tilbyderne. Det er ikke så enkelt for oss å fjerne innhold på nettet, som vi kunne ha ønsket, sier han.

– Vi har mulighet til å rapportere, men det er i de fleste tilfeller på lik linje med de enhver annen borger, og det er også varierende resultat i hva tilbyderne selv velger er deres policy. Noen ting kan bryte norsk lov, men ikke tilbyderne sine retningslinjer for deres egne kanaler.

Regler for plattformer

I februar trådte EU’s regelverk «Digital Services Act» eller DSA i kraft for plattformer med brukere i EU-land.

Dette inkluderer:

Motvirke ulovlig innhold, varer og tjenester ved å gi brukere midler til å flagge slik ulovlig aktivitet.

Beskytte mindreårige, inkludert et fullstendig forbud mot å målrette mot mindreårige med annonser basert på profilering eller på deres personlige data.

Gi brukere informasjon om annonser de ser, for eksempel hvorfor annonsene blir vist til dem og hvem som har betalt for annonsen.

Å forby annonser som er målrettet mot brukere basert på sensitive data, som politisk eller religiøs tro, seksuelle preferanser osv.

Gjøre det enklere å sende inn klager og kontakte dem.

Kilde: Europakommisjonen

– Mangelen på demokratisk kontroll har gitt plattformene stor makt over både hva slags innhold som publiseres, og hva som blir fjernet. Med DSA blir brukernes rettigheter bedre ivaretatt og de samfunnsmessige risikoene reduseres. Det er på tide at vi får slike reguleringer, sa direktør Mari Velsand i Medietilsynet i februar.

DSA er merket EØS-relevant, men gjelder ikke fra samme tidspunkt i EØS som i EU. Da forordningen trådte i kraft i februar, skrev Medietilsynet at de ønsket en norsk koordinatorrolle:

«Det er foreløpig ikke klart når det nye EU-regelverket blir en del av norsk lov, og det er heller ikke bestemt hvordan oppfølgingen av DSA skal organiseres i Norge. Regjeringen skal utnevne en norsk koordinator for digitale tjenester, som får hovedansvaret for dokumentasjon og oppfølging av brudd på regelverket.»