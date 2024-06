Støre: Ukraina-møtet innfridde over all forventning

– Ja, jeg vil si det. Stemningen på dette møte innfridde over all forventning, sier Støre til NTB på spørsmålet om møtet i sveitsiske Bürgenstock søndag var vellykket.

– Dette var et uvanlig møte i en uvanlig situasjon, legger han til.

Møtet mellom representanter fra 90 land om Ukrainas vei mot fred lørdag til søndag ble holdt uten at Russland fikk være til stede. Det var Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs ønske at det skulle være slik. Zelenskyj ville derimot ha innspill til et neste møte, da med Russland, hvor reelle fredsforhandlinger skal finne sted.

– Det er ikke satt noen dato og ikke noe sted, men det har vært snakk om et av landene i Gulfen, sier Støre til NTB.

Verken Saudi-Arabia eller De forente arabiske emirater signerte slutterklæringen søndag. Det gjorde heller ikke India, Indonesia, Thailand, Mexico eller Sør-Afrika. Støre betegner slutterklæringen som så generell at det ikke burde være noe problem for hvilket som helst land å vise sin tilslutning. Samtidig uttrykker han respekt for de landene som likevel valgte å stå over.

