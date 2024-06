EU legger topplederkabal

Hvem medlemslandene skal gå inn for, blir det trolig hete diskusjoner om på det uformelle EU-toppmøtet mandag kveld, der statslederne skal diskutere lederkabalen over en bedre middag.

Til nå har spørsmålet om Ursula von der Leyen får fortsette som EU-kommisjonens president, fått mest oppmerksomhet.

Stiller seg bak

Men ting kan tyde på at et flertall av EU-landene nå stiller seg bak henne, særlig etter at Frankrikes president Emmanuel Macron ser ut til å ha snudd og nå går inn for å støtte henne, ifølge Politico.

I EU-valget sikret partigruppene i sentrum i parlamentet – kristenkonservative EPP, sosialdemokratiske S & D og liberale Forny Europa (Renew) – seg i tillegg et komfortabelt flertall med 406 av de i alt 710 setene. Det øker von der Leyens sjanser til å få de 361 stemmene hun trenger.

Saken kan bli avgjort på det nye parlamentets aller første samling i Strasbourg 16.–18. juli.

Men det skal også utpekes en ny EU-president, som først og fremst har som oppgave å lede EU-toppmøtene, en president for EU-parlamentet og en ny utenrikssjef.

Liste sirkulerer

Ifølge nettstedet Euractiv sirkulerer det nå et forslag i Brussel som fordeler toppjobbene slik:

EU-kommisjonens president : Ursula von der Leyen (EPP)

: Ursula von der Leyen (EPP) EU-president: Portugals tidligere statsminister António Costa (S & D).

Det skal være en svært god tone mellom ham og von der Leyen – noe som ikke er tilfelle mellom von der Leyen og dagens EU-president Charles Michel.

EU-parlamentets president: Maltas Roberta Metsola (EPP) kan få fortsette.

Imidlertid kan det være snakk om å dele femårsperioden i to og at en annen tar over etter to og et halvt år. Det vil i tilfelle trolig bli en representant fra S & D.

EUs utenrikssjef: Estlands statsminister Kaja Kallas (Renew). Men i det siste har også Belgias avtroppende liberale statsminister Alexander De Croo blitt nevnt.

Kan Estlands Kaja Kallas få en toppjobb i EU-systemet som ny utenrikssjef? Nå legges kabalen. (Ebrahim Noroozi/AP)

Toppjobb i Nato spiller inn

EUs medlemmer i øst har imidlertid lenge ment at det er på høy tid at de får en av toppjobbene i EU-systemet.

Når kabalen legges, spiller det også inn at Nederlands eksstatsminister Mark Rutte er favoritt til toppjobben i Nato når Jens Stoltenberg går av 31. september.

Når toppjobbene er fordelt, skal landene komme med sine forslag til EU-kommissærer. Hvert land får en kommissær.

Rom for hestehandel

Imidlertid blir det opp til von der Leyen å bestemme hvem hun vil ha i hvilken posisjon – men her er det et stort rom for hestehandler.

Italia kan for eksempel få en viktig post i bytte mot å stemme på von der Leyen i parlamentet.

Kommissærene må også gjennom grilling og godkjenning i EU-parlamentet.

