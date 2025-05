Listhaug: Lover å frede sykelønna

– At folk skal få lønn under sykdom, ligger fast, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagsavisen.

Det er hennes klare beskjed til de velgerne som frykter at en borgerlig regjering skal kvitte seg med sykelønna om de får regjeringsmakt til høsten.

Det foreligger heller ikke noe forslag på Frps landsmøte som truer sykelønna, bekrefter Listhaug overfor Dagsavisen.

Venstre vil kutte

På borgerlig side er det særlig Venstre som har sagt at de vurderer kutt i sykelønna. Høyre har flere ganger i vår, også etter sitt landsmøte i mars, sagt tydelig fra at de ikke vil røre folks lønn når de er syke. Høyres sosialpolitiske talsperson Henrik Asheim ga overfor Dagsavisen tydelig uttrykk for at han er lei av at særlig Arbeiderpartiet sår tvil om at Høyre virkelig vil la sykelønna være i fred.

Arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) slo tilbake og mente at det var Høyre selv som skapte uro og usikkerhet om sykelønna, ettersom flere partilag kom med forslag om kutt på Høyres landsmøte.

Men det varslede sykelønnsopprøret på Høyres landsmøte blåste over.

Skal ikke røres

Det pågår heller ikke noe sykelønnsopprør på helgens landsmøte i Frp, bekrefter Frp-leder Sylvi Listhaug overfor Dagsavisen, selv om enkelte fra talerstolen mente at Frp burde vært modige nok til å se på sykelønnsordningen.

Frp-lederen understreker altså også at sykelønna ikke skal røres. Det første året skal folk få full lønn under sykdom, slik som i dag.

«Vi vil ha en god sykelønnsordning som i likhet med dagens ordning, sikrer den enkelte en trygg og forutsigbar inntekt ved sykdom», står det i utkastet til nytt partiprogram for 2025–2029 som skal vedtas på helgens landsmøte.

Vil ha mer fleksibilitet

Men Frp vil likevel ha endringer i ordningen. De ønsker mer bruk av graderte sykmeldinger, og ser for seg en slags tidskonto-ordning over to år for langtidssykmeldte.

– Vi ønsker mer fleksibilitet. Hvis du for eksempel har en kreftsykdom, kan du trenge mer tid til å komme tilbake, sier Listhaug til Dagsavisen.

Men også Frp er bekymret for det høye sykefraværet, og er på linje med den nye IA-avtalen, som vil kartlegge årsaker til sykefraværet i samarbeid med partene i arbeidslivet.

