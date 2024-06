Influensere og fengslede valgt inn i EU-parlamentet

Fidias Panayiotou fra Kypros har verken politisk erfaring eller et parti i ryggen. Det han derimot har, er 2,6 millioner følgere på Youtube og Tiktok.

Nå har han også et sete i EU-parlamentet etter at han fikk nær en femdel av alle stemmene på Kypros i EU-valget søndag.

– Jeg hadde ikke tenkt å stemme, men siden jeg har sett deg på Tiktok, vil jeg stemme på deg, sier en sjåfør i et intervju som Panayiotou har lagt ut.

Sosiale medier har spilt en stor rolle for minst sju av de 720 representantene som søndag kunne juble etter valget.

Spansk influenser

En av dem er spanske Alvise Perez, grunnlegger av det høyreradikale partiet «Festen er over».

Inntil valgnatta var han helt ukjent for de fleste spanjolene før valget, bortsett fra en indre sirkel på ytre høyre fløy.

Nå vil han og partiet hans innta hele tre seter i EU-parlamentet etter å ha fått 4 prosent av de spanske stemmene, like mye som andre etablerte partier og det høyreradikale Vox.

– Festen er over fordi, dessverre, Spania er blitt en fest for kriminelle – for korrupte, for leiesoldater, for pedofile og voldtektsforbrytere, sa Perez til jublende tilhengere da resultatet ble kjent.

Hellas

I Hellas sitter en av politikerne som vant ett av landets sju seter i parlamentet, i fengsel.

Gresk-albanske Fredi Beleris ble valgt til ordfører i den albanske byen Himare i fjor. Men han ble aldri tatt i ed. I stedet ble han arrestert, anklaget for å ha kjøpt stemmer, og dømt til to års fengsel.

Betleris har avvist anklagene, og hans tilhengere hevder at fengslingen er politisk motivert.

Italia

Også en av Italias valgvinnere, aktivisten Ilaria Salis, sitter fengslet – i Ungarn.

Der er hun tiltalt for å ha angrepet høyreradikale demonstranter og har sittet i varetekt i ett år og fire måneder.

Salis ble landskjent etter at bilder av henne i håndjern og lenker i et ungarsk rettslokale ble offentliggjort.

Mer enn 17.000 italienske velgere førte opp Salis på valgseddelen i håp om at dette skal få henne løslatt.

– Vi må gjøre alt som er mulig for å få henne hjem så fort som mulig, sier talsmann Angelo Bonelli for partiet European Greens.

Polen

I Polen har to representanter for Lov- og rettferdighetspartiet (PiS) vunnet hvert sitt sete i parlamentet trass i at de tidligere er dømt for maktmisbruk.

Både tidligere innenriksminister Mariusz Kaminski og hans tidligere nestsjef Maciej Wasik måtte en kort tur innom fengselet før de ble benådet av president og partifelle Andrzej Duda.

De neste fem årene vil de derimot reise i skytteltrafikk til Brussel og Strasbourg.

