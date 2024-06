28 dinglet opp ned i en halvtime i amerikansk fornøyelsespark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nødetatene rykket ut og brannmannskaper fikk i samarbeid med teknikere etter hvert senket attraksjonen slik at alle de 28 kunne evakueres. En av dem ble sendt til sykehus for undersøkelser, men det dreide seg om en person som har en underliggende medisinsk tilstand. De øvrige 27 ble gitt grønt lys av helsepersonell på stedet.

Hendelsen skjedde i Oaks Amusement Park, en liten fornøyelsespark som åpnet i 1905 like sør for Portland i delstaten Oregon.

Attraksjonen kalles «AtmosFEAR».

– Å, herregud, de er opp ned, kunne Chris Ryan og hans kone, som var i parken for å feire bursdag, høre andre folk rundt dem rope ut. Paret hadde selv planlagt å prøve denne attraksjonen, som er en slags pendel og som kan svinge passasjerene fullstendig opp ned. Paret bestemte seg for å forlate stedet på grunn av «hvor farlig situasjonen var». I stedet satte de seg i pariserhjulet, og da hørte de en kunngjøring via parkens høyttaleranlegg om evakueringen.

Attraksjonen som stanset har vært i drift siden 2021 og det har ikke vært problemer med den tidligere. Den blir nå stengt inntil videre, opplyser Oak Amusement Park, som sammen med produsenten og inspektører fra delstaten skal finne ut hva som gikk galt.

