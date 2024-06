Mulig høyrevridning i vente når EU-valget avsluttes søndag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Velgere i 21 medlemsland stemmer søndag. Valget vil ha mye å si for hvordan EU og unions 450 millioner innbyggere vil håndtere flere utfordringer, blant dem et ekspansivt Russland, tiltakende industrikonkurranse med Kina og USA, klimakrisen og innvandring.

Valget begynte i Nederland torsdag og fortsatte i andre land, blant dem Italia, fredag og lørdag. De fleste stemmene kommer imidlertid søndag, når Frankrike, Tyskland, Polen og Spania åpner valglokalene og Italias EU-valg avsluttes på dag to.

EU-parlamentet har varslet en valgdagsmåling for hele unionen rundt klokka 20.30 norsk tid og de første midlertidige resultatene etter 23, etter at stemmingen er avsluttet.

Advarsel fra Meloni

Italias statsminister Giorgia Meloni advarte sentrumspartiene om at deres tid som styrende i EU er omme da hun stemte i Roma lørdag.

– Dette valget vil styre våre neste fem år, sa hun.

Målingene tyder på at Melonis parti Italias brødre kan få 27 prosent av stemmene i landet, mer enn fire ganger så mye som i 2019.

Meningsmålinger tyder på at de proeuropeiske liberale og grønne partiene vil miste seter, noe som vil svekke flertallet til sentrumspartiene og gjøre arbeidet med å innføre nye lover og øke integrasjonen mer komplisert.

Ytre høyre i medvind

Mange velgere sliter med de økte levekostnadene, er bekymret for innvandringen og kostnadene forbundet med det grønne skiftet og er urolige for de økte spenningene i geopolitikken, særlig rundt Ukraina-krigen.

Dette har gitt vind i seilene for ytre høyre, som framstiller seg som et alternativ til de etablerte partiene.

Målingene tyder på at sentrum-høyrekoalisjonen EPP vil forbli den største gruppa i EU-parlamentet, noe som kan gi EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, som tilhører gruppa, gode muligheter for å bli gjenvalgt for en ny periode.

Hun kan imidlertid bli avhengig av støtte fra noen av ytre høyre-partiene for å få flertall i EU-parlamentet, noe som gir dem større innflytelse.

