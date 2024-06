Det endelige valgresultatet bekrefter at flertallet glapp for ANC

Det viser det offisielle valgresultatet søndag.

President Cyril Ramaphosa og lederne for de fleste av opposisjonspartiene deltok på kunngjøringen av resultatet. Tidligere president Jacob Zuma var ikke til stede, det tolkes som et tegn på at han vil legge inn protest mot resultatet.

ANCs tilbakegang betyr at ikke noe parti har flertall i nasjonalforsamlingen alene. Sentrum-høyre-partiet Democratic Alliance (DA) kom på andreplass med 87 representanter og 22 prosent av stemmene.

Nystiftede uMkonto weSizwe (MK) med Jacob Zuma i spissen kom på tredjeplass med 14,6 prosent og 58 seter. DA-leder John Steenhuisen har sagt at han står klar til å forhandle om en koalisjonsregjering med ANC og andre partier for å hindre at Zuma igjen får regjeringsmakt.

