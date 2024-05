Afghanistan ditt neste ferieland? Taliban utdanner menn til å ta imot turister

Det er en brokete forsamling med ulik alder, utdanningsnivå og jobberfaring. En av studentene er fotomodell. En annen bare 17 år og har ingen jobberfaring.

Afghanske kvinner har ikke lov å utdanne seg etter sjetteklasse. Derfor er alle studentene menn. Studentene vet lite om turisme eller gjestfrihet, men de er alle ivrige etter å vise fram en annen side av Afghanistan, ifølge nyhetsbyrået AP.

Liten, men raskt økende turisme

De afghanske lederne i Taliban er langt på vei utstøtt av det internasjonale samfunnet, hovedsakelig for hvordan regimet behandler kvinner. Økonomien går dårlig, infrastrukturen er svak, og fattigdom er utbredt.

Likevel besøker utlendinger Afghanistan. Både fordi landet er trygt, har flere flyforbindelser, og for å kunne skryte av å ha feriert i et så uvanlig turistmål som Afghanistan.

Tallet på turister er lite, men økende. I 2021 besøkte 691 utenlandske turister landet. Året etter hadde dette steget til 2.300. I fjor var det 7.000 utenlandske turister som besøkte Afghanistan.

Tryggere enn Pakistan

Lederen for Afghanistans turistdirektorat, Mohammad Saeed, sier Kina er det største potensielle markedet for turisme til Afghanistan. Han understreker at Afghanistans fordeler som reiselivsdestinasjon er mange sammenlignet med flere av nabolandene.

– Kineserne sier til meg at de ikke vil reise til Pakistan fordi det er farlig der og de risikerer å bli angrepet. Japanere har også sagt det samme til meg. Dette er bra for oss, sier Mohammad Saeed til AP.

Men det er også nok av ulemper ved økt turisme til Afghanistan. Det er både vanskelig og dyrt å skaffe visum. Mange land løsnet på båndene etter at Taliban kom til makten i 2021. Det er ingen som anerkjenner Taliban som den rettmessige myndigheten i landet. FN har uttalt at regimets behandling av kvinner er det største hinderet for at Taliban skal bli anerkjent internasjonalt.

Afghanere vandrer ved Hazara's Sakhi helligdom i Kabul, der profeten Muhammeds frakk skal ha blitt oppbevart. Et av mange mulige afghanske turistmål når Taliban nå ønsker flere turister til landet. (Siddiqullah Alizai/AP)

Drømmer om turistvisa ved ankomst

Afghanske ambassader er enten lagt ned eller suspendert. Det foregår en maktkamp mellom ambassader som er bemannet med folk fra den forrige regjeringen, og de som kontrolleres helt av Taliban.

Saeed vedgår at det er store utfordringer for en økende turisme, men sier han jobber med ulike departementer for å løse utfordringene. Det ultimate målet er å kunne utstede visa for turister ved ankomst. Men det ligger nok mange år fram i tid.

En rekke internasjonale flyruter lander i hovedstaden Kabul. Men ingen av de afghanske flyplassene har direkterute med store turistmarkeder som Europa, Kina eller India.

Studentene ved den nye turismeskolen har også ambisjoner. Fotomodellen Ahmed Massoud Talash vil lære mer om pittoreske steder egnet for å ta bilder til Instagram. Han ønsker også å lære seg historien til disse stedene.

5.000 år lang historie

Den ferdig utdannede økonomen Samir Ahmadzai har planer om å åpne hotell, men mener han må lære mer om turisme og profesjonell gjestfrihet først.

– De hører at Afghanistan er et tilbakestående land med mye fattigdom. Men vi har en historie som går 5.000 år tilbake. Der kan vi vise nye sider ved Afghanistan, sier Ahmadzai.

Opplæringen omfatter kjennskap til afghansk håndarbeid og antropologi. Uoffisielt lærer studentene også om hvordan å oppføre seg overfor utenlandske kvinner som kan komme til å oppføre seg på tvers av lokale skikker og oppfatninger. Det kan handle om kvinner som røyker eller spiser på offentlig sted. Eller de henvender seg til menn de verken er gift eller i slekt med.

Gjenåpnet spa for kvinner

Taliban har innført en streng kleskode for kvinner og krever at de har et mannlig følge når de reiser. Det har blitt mer vanskelig å spise alene eller å ha sosial kontakt med andre kvinner i det offentlige rom. Generelt er treningssentre og skjønnhetssalonger for kvinner forbudt. Men Afghanistans eneste femstjerners hotell, Serena, har nå gjenåpnet frisørsalongen og spaavdelingen for kvinner. Kvinner som er født i Afghanistan, har derimot ingen adgang.

Grunnleggeren av reiseselskapet Rocky Road Travel, Shane Horan, sier at en ferietur til Afghanistan ikke må sees på som en støtte til talibanregimet.

– Målet må være å støtte en ansvarlig turisme som bidrar positivt til økonomien og fremmer gjensidig respekt og forståelse, sier han.

Horan sier at selskapet ikke har opplevd noen form for innblanding fra myndighetene i hva turistene skal se og ikke se. Ifølge Horan samarbeider Rocky Road Travel tett med kvinnerettighetsorganisasjoner.

– En andel av turkostnadene går til å støtte disse organisasjonene, sier Horan.

