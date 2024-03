Taliban: – Vi vil gjeninnføre offentlig pisking og steining

Da Taliban vendte tilbake til makten august 2021 ble Afghanistan fort det eneste landet i verden som nekter å la jenter og kvinner å gå på skole etter fylte 11 år.

EUs spesialutsending til Afghanistan, Tomas Niklasson, har tidligere uttalt til NTB at selv etter sterkt press fra blant annet FN og har ikke Taliban forpliktet seg til å åpne skoler for jenter igjen.

Tidligere har TV2 skrevet om afghanske kvinner som nå tyr til nettbaserte studier og hemmelige skoler opprettet av aktivister for å slippe straff.

Nå vil Taliban også gjeninnføre en streng tolkning av sharialover i Afghanistan.

Mullah Haibatullah Akhundzada er leder i Taliban. (STR/Afp)

Vil steine kvinner

Offentlig pisking og steining av kvinner som straff for utroskap vil snart bli gjeninnført i Afhganistan, ifølge The Guardian.

Det er Talibans øverste leder, Haibatullah Akhundzada, som står bak utspillet som ble kringkastet via det Taliban-kontrollerte mediehuset Radio Television Afghanistan forrige uke.

– Vi kommer til å piske kvinnene, vi kommer til å steine dem til døden i offentlighet for utroskap. Dere kan kalle det et brudd på kvinners rettigheter, fordi det er i strid med deres demokratiske prinsipper, sa han og la til:

– Men jeg representerer Allah, og dere representerer Satan.

Akhundzada begrunnet loven med at det var en nødvendig fortsettelse av Talibans kamp mot vestlig innflytelse.

– Talibans arbeid tok ikke slutt med overtakelsen av Kabul, det har bare så vidt begynt, sier han.

– Føler seg maktesløse

Forsker ved Human Rights Watch, Sahar Fetrat, sier til The Guardian at Taliban ikke hadde våget å innføre så strenge avstraffelser for to år siden.

– De har testet ut sin drakoniske politikk et lovforslag av gangen. De har kommet til dette punktet fordi det ikke er noen som klarer å holde Taliban ansvarlig for overgrepene. Gjennom kroppene til afghanske kvinner innfører de moralske og samfunnsmessige ordrer. Om de ikke stoppes, vil det bare komme flere og flere slike lover, sier Fetrat.

Kampanjemedarbeider og aktivist i Amnesty International, Samira Hamidi, mener Taliban har brutt ned institusjoner som yter tjenester til afghanske kvinner siden de tok over makten.

Ifølge Hamidi er dette er et åpenbart brudd på internasjonale menneskerettigheter, som fører til at afghanske kvinner i praksis er maktesløse til å forsvare seg mot forfølgelse og urettferdighet.

Afghanistan Taliban Schoolgirls Jentene i Afghanistan kan bare gå på skole til de blir 11 år gamle. (Ebrahim Noroozi/AP)

Endret skilsmisseloven

Før gjeninnføringen av både pisking og steining for utroskap kom det fram at skilsmisselovgivningen i landet gradvis har endret seg etter Taliban kom til makta. Dette er en utvikling flere har advart om.

Skilsmisser var ofte en utvei for kvinner i Afghanistan som ville slippe unna en voldelig eller rusavhengig ektemann.

De som giftet seg på nytt etter en skilsmisse kan nå bli anklaget for utroskap, ifølge The Washington Post. Flere advarer nå mot at tusenvis av afghanske kvinner er i livsfare, og risikerer fengsling og voldelige represalier

