Unge kvinner bytter karrierejag med å bake kaker og stryke mannens skjorter

«50-tallet ringte, de vil ha husmødrene sine tilbake.»

Det skriver norske Caroline B. Testman (24) på studentnettstedet Presset. Her forteller hun om unge kvinner som velger å bli hjemmeværende husmødre og la mannen forsørge dem, helt i tråd med ultratradisjonelle kjønnsroller.

Caroline B. Testman har skrevet masteroppgave om #tradwives-bevegelsen. (Privat)

– Jeg oppdaget tradwife-bevegelsen da jeg skulle skrive masteroppgave om en TikTok-trend. Plutselig bare poppet de opp i feeden min, videoer med kvinner som vil leve som hjemmeværende husmødre fra femtitallet. Jeg ble ganske overrasket, med tanke på hvor langt bort de har gått fra de verdiene som kvinnekampen har kjempet fram, sier Caroline B. Testman til Dagsavisen.

#tradwife-fenomenet er blitt stort i sosiale medier som TikTok og Instagram, der unge kvinner deler videotips om alt fra matlaging, personlig stil og hvordan de velger å leve tradisjonelt som hjemmeværende husmødre mens mennene går på jobb.

Frihetsfølelse

Det startet som en subkultur med videodagbøker om matlaging og barneoppdragelse fra høyrekonservative familiekvinner i USA og Storbritannia under koronapandemien. Nå har bevegelsen fått en global tilslutning. I Storbritannia har den unge tradwife-entusiasten Alena Kate Pettitt startet The Darling Academy, der interesserte kan lære mer om å leve tradisjonelt.

– Kvinnene i bevegelsen reklamerer for ultratradisjonelle verdier, og sier de anser at sin plass er i hjemmet, mens mannen går på jobb. Mange sier at de synes det er befriende fordi det bryter med kapitalismen og feminismen, og at de virkelig har lyst til å være hjemmeværende husmødre, sier Caroline B. Testman, og legger til at noen nok også vil karakterisere kvinnene som underdanige.

Selv har hun fulgt amerikanske Estee Williams i sosiale medier. Williams la universitetsutdannelsen sin på hylla og la om livsstilen til hjemmeværende husmor à la 1950-tallet, på oppfordring fra sin elektrikerektemann. Samtidig bestemte hun seg for å dokumentere livet sitt på TikTok, der hun legger ut videosnutter iført søte femtitallskjoler og Marilyn Monroe-styling. Hittil har 24-åringen rukket å få 83 000 følgere. Hun har også blitt plattformens ansikt utad på Twitter for alle de som ikke er på TikTok, takket være folk som legger ut videoene hennes der, ofte sammen med syrlige kommentarer.

– Det som overrasket meg var hvor mange visninger disse videoene har, ikke minst hvor mange likes de får. Særlig Estee Wiliams. Så det er en stor bevegelse, sier Caroline B. Testman.

Selvvalgt

Estee Williams uttalte i et intervju med Fox News at hun velger å leve tradisjonelt fordi hun selv kommer fra et hjem med skilte foreldre, og moren jobbet fulltid for så å komme sliten hjem og skulle gjøre husarbeid på kvelden.

Den amerikanske husmoren Estee C. Williams legger ut videoer fra sitt tradwife liv på TikTok til sine 93,9 tusen følgere. (Skjermdump @esteecwilliams (TikTok))

– Man må jo tro at kvinnene velger dette selv, men hvorfor vet jeg ikke. Mange sier det er befriende, sier Caroline B. Testman.

– Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å være en tradwife, uttalte den britiske dokumentarfilmskaperen Stacey Dooley til avisen Mirror etter å ha overnattet hos et ungt ektepar som velger å leve i tråd med tradisjonelle kjønnsroller. Til tross for to mastergrader har kvinnen i huset forkastet alle karriereambisjoner for et liv som tradwife. Hun sier hun er lykkelig over valget sitt og at hun synes feminismen er for utmattende.

– Hva tror du det kommer av at unge kvinner ønsker et slikt liv og at det er frivillig?

– Det er dette Stacey Dooley setter spørsmålstegn ved også, hvorvidt det er frivillig, eller om de er blitt utsatt for press. Dooley konkluderte at kvinnen hun møtte i sin dokumentar hadde valgt det selv. Hun var godt utdannet, tidligere feminist som har valgt å gå bort fra feminismen. Det syns jeg er interessant, sier Caroline B. Testman.

Mørk klangbunn

Eksperter mener tradwife-ideologien har en mørkere klangbunn, og kobler den opp mot høyreekstremisme og hypermaskulinitet som idealer.

– Det kan være en slags motstandsbevegelse mot feminismen, for det er jo en direkte kopi av livet på femtitallet da kvinner ikke hadde så mange valg. Og det har helt klart noen konservative, right wing ekstremist-vibber over seg, sier Caroline B. Testman.

– Men selv sier flere av kvinnene at de ikke ønsker å undergrave feminismen, eller fjerne den. Og at de ikke er under en manns føtter, men ved hans side. Det er et mer nyansert bilde som handler om friheten til ikke å måtte følge et karrierejag.

Oppmerksomhet

– Hva tror du selv det kommer av at kvinner velger tradisjonelt?

– Jeg tror det er mange lag i dette, at det delvis kan være et motsvar på feminismen som noen mener er blitt for ekstrem. Men, dette er en trend som går viralt, og for noen kan det også være en måte å skaffe seg oppmerksomhet på. Jeg tror ikke nødvendigvis alle lever så ekstremt som de fremstiller det selv, sier Caroline B. Testman.

– Kunne du selv tenkt deg å bli en tradwife?

– Nei. Definitivt ikke.

