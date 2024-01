Internett og hemmelig undervisning: Afghanske kvinner studerer fortsatt

– Å være ferdig i sjette klasse betyr at vi skulle ha begynt i sjuende. Men alle våre klassekamerater gråt og vi var veldig skuffet, sa 13-åringen Bahara Rustam da hun på tampen av fjoråret gikk ut av klasserommet på Bibi Razia-skolen i Kabul.

Med seg hadde hun bøker som hun skal lese videre hjemme. For under Taliban-styret i Afghanistan markerer slutten på sjette klasse også slutten på utdanningen hennes. Etter at Taliban i august 2021 igjen tok makta i landet, har de innført knallharde restriksjoner og regler på den afghanske befolkningen. Jenter får ikke gå på skole etter sjette klasse, og kvinner får heller ikke gå på universitetet.

FN er bekymret for at en hel generasjon med afghanske jenter blir etterlatt. Før jul sa utdanningsdepartementet til Taliban at afghanske jenter får lov å studere på religiøse skoler. Men det er uklart om de kan få utdanning i moderne fag der, skriver NTB.

I desember 2022 utvidet Taliban forbudet mot kvinner og jenters skolegang til å omfatte høyere utdanning. Unicef, FNs barnefond, anslår at forbudet har rammet mer enn én million jenter. Jenter har samtidig trosset Talibans skolenekt og holdt skole i hemmelighet.

I august 2023 kunne vi lese dagboken til den unge afghanske kvinnen Sadaf. Hun beskrev hvordan hun etter Talibans ankomst med tiden ble tryggere på å dra ut, for eksempel for å handle. Da bestemte hun og søstrene seg for at eneste alternativet som var igjen, var å studere. De begynte å lære engelsk på en språkskole.

På vei til kurset måtte søstrene dekke seg til, og alle klærne deres, inkludert sløret, skulle være svarte. Hun gikk på kurset i seks måneder. Men så beordret Taliban at kurset for jenter skulle stenges. Sadaf var ganske fortvilet.

Strengere restriksjoner

I utgangspunktet sa Taliban at det ikke skulle bli noe generelt forbud mot jenters utdanning, men det har siden da blitt innført strenge restriksjoner på kvinners rett til å studere, reise og arbeide.

Afghanistan Education Amanah Nashenas, 45 år gammel og afghansk lærer, samler bøker på en skole i Kabul, Afghanistan, torsdag 22. desember 2022. (Ebrahim Noroozi/AP)

Til tross for Taliban-regjeringens forbud, har titusenvis av afghanske kvinner og jenter vært kunnet bli med på nettbaserte studieprogrammer, skriver Financial Times.

Dette medfølger farer å bli oppdaget, og internett og strømforsyning er svært begrenset. Bare seks prosent av kvinnene hadde ifølge en Gallupundersøkelse tilgang til internettforbindelse i 2022. På landsbygda var det bare to prosent.

Likevel har nettbasert læring økt. Populære emner er engelsk, vitenskap og næringsliv, melder avisen.

Hemmelig læring

FutureLean skal ha registrert 33.000 afghanske studenter, de fleste kvinner, siden den britiske læringsplattformen tilbød gratis tilgang til første klasse så lenge Taliban-forbudet varte.

University of People, en amerikansk non-profit-institusjon, skal ha flere enn 21.000 afghanske kvinnelige søkere det siste året.

Maaz Arabi fra det britiske Sabar Afghan Online School, som lanserte en YouTube-kanal med videoklasser i februar 2022, sa at kanalen hadde blitt sett mer enn 200.000 ganger.

Kilde: Financial Times

University of People lar kvinnene bruke falsk identitet i undervisningen for å beskytte dem.

Lærer likevel

Det er ikke bare online undervisning som blir praktisert. Sadaf skrev i sin dagbok at broren hennes tilbød å hjelpe henne med å studere hjemme. Han skulle lære henne å oversette tekster, og på den måte kunne hun tjene egne penger.

I desember fortalte Al Jazeera om 28-årige Lima, som studerte medisin inntil forbudet kom. Men hun utdanner seg i all hemmelighet til sykepleier.

Hun bør egentlig gjøre langt mer avanserte ting på sykehuset enn hun gjør, fordi hun har hatt fem års medisinsk opplæring. I stedet tar hun temperaturer og gir injeksjoner. Hun er glad for i det minste å få gjøre dette, selv om det ikke var det hun forventet på dette tidspunktet i karrieren, sa hun til kanalen.

Afghanistan Taliban Girls Afghanistan er det eneste landet i verden med restriksjoner på kvinnelig utdanning. (Ebrahim Noroozi/AP)

En annen ung kvinne, Noor, brukte etter forbudet først måneder på å studere selv ved å gjennomgå notatene sine, lese tykke medisinske bøker og ta nettkurs. Men etter å ha jobbet alene i flere uker, falt hun inn i en depresjon og hadde det vanskelig med å beholde motivasjonen.

Ni måneder etter forbudet hadde hun mistet håpet om at universitetet skulle gjenåpne. Et sykehus, som hadde tilbudt henne praksisplass i 2020, lot henne komme inn for å fullføre det. I hemmelighet. Etter to måneder fikk hun lov å fortsette å observere operasjoner.

Noor er redd for bare å tenke på hva som kunne ha skjedd hvis Taliban oppdaget henne. Det kan man ikke vite med sikkerhet, men Taliban har arrestert aktivister som har trosset forbudet mot jenters utdanning.

Arrestasjoner

Amnesty International har dokumentert hvordan kvinner og jenter som har brutt restriksjonene er blitt utsatt for vilkårlig arrestasjon, internering og fysisk avstraffelse, skriver Financial Times. I tillegg har forkjempere som aktivisten Matiullah Wesa blitt arrestert og i oktober løslatt etter sju måneders fengsel.

Afghanistan Matiullah Wesa, en forkjemper for utdanning for jenter, leser for studenter i det åpne området i Spin Boldak-distriktet i den sørlige Kandahar-provinsen i Afghanistan 21. mai 2022. (Siddiqullah Khan/AP)

Den 4. desember 2021 brøt Taliban opp en demonstrasjon bestående av dusinvis av kvinner i den afghanske hovedstaden Kabul. Ifølge flere av kvinnene ble de utsatt for vold, og det skal ha blitt brukt pepperspray. Taliban hevdet på sin side at demonstrasjonen var ute av kontroll.

Kvinnene demonstrerte for retten til å jobbe og å bli representert i en framtidig afghansk regjering, skrev BBC.

Under Taliban-regimet på 1990-tallet ble jenter nektet å gå på skole og kvinner nektet å studere ved universitetet. Taliban har gitt ulike begrunnelser for sine nåværende restriksjoner, som bekymringer om pensum og uniformer.

Umiddelbart etter august 2021 forbød Taliban jenter å gå på skole utover sjette klasse og innførte strenge regler som pålegger kvinner å bruke hijab og å reise bare med en mannlig ledsager. De stengte skjønnhetssalonger og blokkerte kvinner fra å jobbe med nasjonale og internasjonale ikke-statlige hjelpegrupper, noe som utløste internasjonal forargelse, skriver Al Jazeera.

Forbudet mot jenters utdanning har blitt fordømt av islamske lærde over hele verden.

Ingen regjering har anerkjent deres regime, og mange internasjonale bidragsytere har kuttet båndene til landet.

