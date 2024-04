Søsteren sabler ned «RFK Jr.» i USA: – La oss være ærlige

– Om min bror ville vært en god president? Jeg tror ikke engang det er et spørsmål vi trenger å snakke om, sier Kerry Kennedy, ifølge The Hill.

– La oss være ærlige. Det er kun to kandidater (Joe Biden og Donald Trump, red.anm.) som kan bli president, legger hun til.

Hun er i tillegg til å være søsteren til Kennedy Jr. også niesen til USAs tidligere president John F. Kennedy, eller «JFK».

Kerry Kennedy og sittende president Joe Biden avbildet under et valgkamparrangement i Philadelphia, USA torsdag. (DREW HALLOWELL/AFP)

– Jeg kan reparere USA

Mange av velgerne kjenner på lite spenning i kampen mellom Demokratenes Joe Biden og Republikanernes Donald Trump i årets presidentrace i USA.

Noen av dem lar seg derfor begeistre av den uavhengige kandidaten Robert F. Kennedy Jr., også kjent ved kallenavnet «RFK Jr.» etter sine initialer. 70-åringen stiller som uavhengig kandidat etter å ha mislyktes i å bli nominert som presidentkandidat for Demokratene.

– Jeg kan reparere dette landet, har RFK Jr. uttalt.

Robert F. Kennedy Jr. er nevø av tidligere president John F. Kennedy. (MARIO TAMA/AFP)

70-åringen Robert F. Kennedy Jr. kommer fra USAs mest kjente politiske dynasti. Hans onkel var president John F. Kennedy, som ble skutt og drept i Dallas, Texas, 22. november 1963.

RFK Jrs. far Robert, populært kalt Bobby, var senator og forsøkte å bli nominert til Demokratenes presidentkandidat. I likhet med broren JFK ble Bobby Kennedy skutt og drept. Det skjedde i juni 1968, mens han kjempet om demokratenes nominasjon til presidentvalget samme år.

Uroer både Donald Trump og Joe Biden

Men store deler av Kennedy-familien har gått ut mot RFK Jr., som har bygd seg opp som aktivist, forfatter og en advokat som har kjempet for miljøsaker som rent vann. I det siste har aktivismen imidlertid gått i retning konspirasjonsteorier og til å bekjempe vitenskapelige sannheter, spesielt om vaksiner, ifølge NTB.

– Beslutningen til vår bror om å stille som kandidat for et tredje parti mot Joe Biden er farlig for landet. Det kan så være at han har samme navn som vår far, men han deler ikke verdiene, visjonen eller dømmekraften, het det i en uttalelse i høst.

– Vi vil gjøre det krystallklart at vi føler den beste veien fremover for USA er å gjenvelge Joe Biden og Kamala Harris for fire nye år, har Kerry Kennedy selv uttalt. Torsdag deltok hun på et arrangement til støtte for Biden.

Ekspresident Donald Trump ønsker seg en retur til maktens korridorer i Washington D.C. etter USA-valget 5. november. (Joe Lamberti/AP)

RFK Jr. levnes få sjanser til å bli en reell utfordrer for Trump og Biden, men Dagsavisen har tidligere omtalt at Kennedy Jr. likevel er et uromoment for Republikanerne og Demokratene.

– Begge frykter at de kan tape avgjørende stemmer til Kennedy Jr., sa USA-ekspert Hilmar Mjelde til Dagsavisen i starten av april.

Joe Biden har takket for lovordene fra Kerry Kennedy, og har beskrevet støtten som en stor ære. Presidenten har selv en byste av John F. Kennedy i Det ovale kontor i Washington D.C.

Hvem er Robert F. Kennedy Jr.?

Født Robert Francis Kennedy Jr., 17. januar i 1954 i Washington D.C.

Sønn av Robert F. Kennedy, som ble skutt og drept i juni 1968 mens han kjempet om Demokratenes nominasjon til presidentvalget samme år.

Stiller som uavhengig i 2024-valget, etter å ha mislyktes i å bli nominert som presidentkandidat for Demokratene.

RFK Jr. har bygd seg opp som aktivist, forfatter og en advokat som har kjempet for miljøsaker som rent vann. I det siste har aktivismen imidlertid gått i retning konspirasjonsteorier og til å bekjempe vitenskapelige sannheter, spesielt om vaksiner.

Kennedy Jr. har grunnlagt to stiftelser: Waterkeeper Alliance arbeider for å sikre rent vann, og antivaksinegruppen Children´s Health Defense som vokste raskt under koronapandemien.

RFK Jr. har en lavmælt, men anstrengt stemme som følge av den nevrologiske sykdommen spasmodisk dysfoni.

Framstiller seg selv som en sannhetssøker som kjemper middelklassens sak mot mektige interesser. Som advokat har han vunnet flere saker mot mektige selskaper.

Kennedy Jr. har markert seg som kritiker av amerikansk støtte til Ukraina. Han har også støttet Israels krig mot Hamas i Gaza.

Kennedy går inn for å redusere militærutgiftene og bekjempe eiendomskostnadene slik at unge har en sjanse på boligmarkedet.

Demokratene og Republikanerne frykter begge at RFK Jr. skal ta velgere fra dem og dermed påvirke valget i vippestater. Men det er ikke klart hvilket parti som taper eller tjener mest på hans kandidatur.

(Kilde: NTB / Store norske leksikon)

