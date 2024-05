Malmö holder pusten før Eurovision: – Tror at noe ille kommer til å skje

MALMÖ (Dagsavisen): Midt i Malmö står en kiosk med røde karmer. Her kan man kjøpe falafel, kebab og is, sette seg på den lille uteserveringen og, framfor alt, snakke med eier Mahmoud Akkawi.

Med utsikt over byens hjerte, og i direktekontakt med alle typer innbyggere, er han kanskje den som best tar pulsen på Malmö. I dag snakker alle om Eurovision Song Contest.

Mahmoud Akkawi driver kiosk i Malmö, og har bedt familien holde seg innendørs under Eurovision. (Linnea Fehrm)

– Mange av kundene mine sier at de kommer til å forlate Malmö de kommende dagene. Dra ut på landet. De tror at noe ille kommer til å skje i byen, sier han.

Han fortsetter:

– Jeg har sagt til familien min at de må holde seg innendørs under Eurovision. Jeg sier: «Tenk på det som skjedde i Russland i mars, der de skjøt uskyldige mennesker på konsert». Naturligvis håper jeg at ingenting skal skje, men det er dårlige tider for en konkurranse som dette.

143 mennesker ble drept da maskerte menn tok seg inn i en konserthall like utenfor Moskva i mars. Den ytterliggående islamistgruppa IS’ afghanske fløy (ISKP) hevdet å stå bak angrepet og begrunnet det med at Russland fører krig mot islam.

Deltar på demonstrasjoner

Mahmoud Akkawi følger nyheter om Eurovision på arabisk. (Linnea Fehrm)

Mahmoud Akkawi og familien har travle dager. De, som opprinnelig er palestinere fra Libanon, har ikke bare en økende mengde turister å servere i kiosken sin. De deltar også i alle propalestinske demonstrasjoner de kan.

Regnskyene begynner og sprekke opp og sola titter fram. Sønnen Khaled, som er 15 år og dessuten prøver å forte seg med leksene, har akkurat kommet tilbake fra en demonstrasjon.

– Om det kommer israelske Eurovision-tilreisende hit? Tja, i kiosken serverer jeg dem, som alle andre. Men ute i byen …

Han rister ettertrykkelig på hodet.

– Der snakker jeg ikke med dem.

Khaled Akkawi i farens kiosk i Malmö. (Linnea Fehrm)

---

Eurovision og Israel

Malmö er vert for Eurovision 2024, som arrangeres i Malmö Arena.

Tirsdag 7.5 går den første semifinalen av stabelen.

Semifinale 2 arrangeres torsdag 9. mai. Norge og Israel er begge i den andre semifinalen.

Finalen går lørdag 11. mai klokka 21.

De siste månedene har Israels deltakelse fått kritikk av artister og andre, som mener at landet burde utestenges på grunn av krigføringen i Gaza. Den europeiske kringkastingsunionen (EBU) argumenterte tidligere i år overfor Dagsavisen med at Eurovision Song Contest er «et ikke-politisk musikkarrangement» og en konkurranse mellom allmennkringkastere som er medlemmer av EBU. «Det er ikke en konkurranse mellom regjeringer», slo de fast.

EBU mener Israels kringkaster KAN oppfyller kravene for deltakelse, mens de russiske kringkasterne ble suspendert fra EBU etter at Russlands invasjon i Ukraina på grunn av brudd på medlemsforpliktelser.

---

Trusselnivået på fire av fem

Samtidig som verdens blikk rettes mot Eurovision-scenen i Malmö, holdes daglige demonstrasjoner mot krigen i Gaza i byen. Selv arrangementet har blitt mål for protester. I flere land har det blitt signert underskriftskampanjer med tusenvis av artisters navn for å stenge Israel ute av konkurransen.

I det sentrale Malmö planlegges det en demonstrasjon mot Israels deltakelse, og politi og arrangører anslår at rundt 40.000 mennesker kan komme til å delta i demonstrasjonen torsdag. Ikke langt fra protestene til støtte for Palestina, skal det holdes en støttedemonstrasjon for Israel. Mange frykter at det kan utarte til vold.

Hvis Israel går videre til finalen lørdag venter nok en protest, skriver SVT.

Ifølge sikkerhetspolitiet er trusselnivået for et terrorangrep mot Sverige allerede på nivå fire av fem.

Ulf Nilsson, som er sikkerhetssjef i Malmö by, bekrefter at forberedelsene skiller seg radikalt fra når byen arrangerte musikkonkurransen for elleve år siden.

– Forskjellen er sikkerhetssituasjonen i verden, der vi både har en krig i Europa og en krig i Midtøsten. Vi har myndigheter som snakker om risikoen for påvirkningsoperasjoner. I tillegg er det noen fysiske forskjeller rundt arenaen der konserten finner sted. Området ser helt annerledes ut i dag, med mange flere innbyggere og bedrifter, sier han.

– Samarbeid er nøkkelen

Det er ikke mulig å ikke få med seg at Eurovision står for døra på Malmö arena, som ligger i bydelen Hyllie. Eurovision-hjerter lyser på flagg og plakater på de nybygde husene, som har forvandlet området fra jordbruksland til tettbygde og supermoderne nabolag på få år.

Turister står og tar bilder av området rundt arenaen, og butikker lar innredningen matche fargene i «Eurovision lights» – det pastellaktige fargetemaet på årets konkurranse, som skal symbolisere nordlyset.

Men bak de skrikende fargene er alvoret tydelig. En ambulanse står i beredskap foran arenaen, utallige politifolk og politibiler patruljerer gatene. På den regntunge himmelen kan man skimte et mørkegrått politihelikopter sirkle rundt som en tordivel.

Sikkerhet er i sentrum og mer politi er hentet inn for å sørge for at Eurovision går rolig for seg. (Leonhard Foeger/Reuters)

Politioppbudet under arrangementet anslås å bli et av de største noensinne i sørlige Sverige. Personell fra store deler av lander er kalt inn og de får støtte av kollegaer fra både Danmark og Norge.

At det er tredje gang Malmö arrangerer Eurovision Song Contest innebærer også at byen har en innarbeidet rutine, sier Ulf Nilsson.

– Samarbeid er nøkkelen. Det har vi med oss fra 2013, hvordan vi samarbeider med ulike aktører i sikkerhetsarbeidet. Sveriges Television har gjort dette tidligere. Politiet og vi har et tett samarbeid, og dessuten er det mange andre aktører, som kollektivtrafikken, sier han.

– En tøff situasjon

På Malmös sentralstasjon står Sol-Britt Semmel og Sylwia Gozdek, som begge er frivillige for Eurovision. De er del av et team på rundt 600 mennesker fra både Sverige og utlandet, som jobber frivillig for Malmö by med alt fra presse og kommunikasjon, til Eurovision-guiding. De sier at sikkerhetssituasjonen har gjort de frivillige enda mer sammensveiset.

– Vi har blitt som en Eurovision-familie. Det pleier å bli sånn, kommer det ytre trusler så øker solidariteten. For min del gjorde det at jeg vil bidra med å spre et positivt budskap rundt konkurransen. Det føltes stadig viktigere i løpet av prosessen. Da bestemte jeg meg for å bli frivillig, sier Sol-Britt Semmel.

Sol-Britt Semmel og Sylwia Gozdek er frivillige i årets Eurovision. (Linnea Fehrm)

En mann med ryggsekk avbryter henne.

– Hvor ligger Eurovision, spør han på engelsk.

Sol-Britt Semmel tar fram et kart og forklarer hvilken buss han skal ta. Ettersom hun selv er fra Göteborg har hun måttet lære seg kartet over Malmö før hun ble frivillig. Hun har måttet lære seg reiseruta og de viktigste Eurovision-stedene igjen i takt med at artister har hoppet av og at opptredener har blitt innstilt i protest mot Israels deltakelse.

– Nå er det en tøff situasjon. Men vi har fått grundig opplæring i sikkerhet og krisehåndtering. Hvordan vi skal oppføre oss, hvilke numre vi skal ringe hvis vi ser noe rart, sier hun.

Over 100.000 besøkende ventes til Malmö de kommende dagene. Verken Sol-Britt Semmel eller hennes kollegaer er spesielt urolige. De velger å se det positivet med arrangementet, påpeker Sylwia Gozdek.

– Jeg ble med for å spre glede. Nå er det framfor alt fansen som gir meg glede. Det er godt å møte de virkelig dedikerte, de som har reist over hele kontinentet, sier Sylwia Gozdek.

– Det var en av dem som lærte oss at det her handler om kjærlighet, glede og … hva er det tredje igjen? sier Sol-Britt Semmel.

– Fellesskap, legger Sylwia Gozdek til.

En rekke frivillige er på plass i Malmö for å hjelpe tilreisende til årets Eurovision. (Linnea Fehrm)

Pleier ikke se så mye politi

Det er den dominerende tanken når man snakker med Malmöboerne. Det handler om å være oppmerksom og klar over risikoene for vold, men uten å la gleden rundt folkefesten gå over i redsel.

I Malmös største gågate, Södergatan, står de tre klassekameratene Humla Hedman, Julia Petersson og Carmen Cob Olausson. De beskriver stemningen i byen som «unaturlig», verken bra eller dårlig, bare uvant.

– Man pleier ikke se så mye politi, men nå kjørte de til og med inn i parken da vi feiret bursdagen til en venn. Det var typ fem politibiler, sier Julia Petersson.

– Plutselig ser vi hvordan folk går rundt og tar bilder av helt vanlige statuer. Det er fortsatt ganske kult, for sånt som dette pleier ikke skje i vår by, sier Humla Hedman.

– Vi tenker kanskje at det ikke er så mye å se. Selv om det finnes fine bygninger, som disse, sier Julia Petersson og peker på noen hus på andre siden av veien.

Humla Hedman, Julia Petersson og Carmen Cob Olausson synes stemningen i Malmö er litt spesiell i dagene før Eurovision virkelig går av stabelen. (Linnea Fehrm)

Lenger bort, på Stortorget, står den australske TV-produsenten Mike Cardillo. For to dager siden ankom han Malmö for å forberede livesendingene til den andre sida av kloden. Han ser forvirret ut når jeg spør ham om sikkerheten.

– Jeg tror at Australia er litt skjermet fra den politiske situasjonen her i Europa. Det finnes de som har sterke meninger om hva som skjer, selvfølgelig, men jeg ser bare fram til konkurransen. Australia elsker Eurovision, for det er en blanding av de beste og de merkeligste live-opptredenene som finnes, sier han og ler godt.

Samtidig, i Mahmoud Akkawis kiosk, står det en kunde og venter på falafelen sin. Hun forteller at hun har reist fra Göteborg for å besøke København, men vurderer å bli i Malmö for å være med på antiisraelske protester under Eurovision-uka.

Jeg spør Mahmoud Akkawi om hvordan han, som palestiner, kommer til å møte dem som reiser fra Israel for å se på Eurovision. Han sier litt trist at han hadde jødiske stamgjester, som etter Hamas’ angrep på Israel i oktober, sluttet å komme til ham.

– De israelerne som kommer hit er ikke militære eller kanskje ikke Netanyahu-tilhengere. Det er ikke de som dreper barn i Gaza. De kommer hit for musikkens skyld, det er ikke noe galt med det. Når de kommer hit tar jeg dem imot. Og så sørger vi kanskje sammen over all dritten som skjer i verden rundt oss, sier han.

