1. april utførte Israel et luftangrep mot Irans enorme ambassadekompleks i Syrias hovedstad, Damaskus. Angrepet drepte en rekke høytstående iranske militærtjenestemenn. Det førte til at Iran for første gang i historien utførte et direkte angrep mot israelsk territorium, den 13. april. Over 300 droner og raketter ble sendt mot Israel, ifølge det israelske militæret.

I etterkant har statsledere fra en rekke land advart både Israel og Iran om å eskalere situasjonen ytterligere. Likevel vil komme et israelsk svar på det iranske angrepet, sier landets forsvarssjef Herzi Halevi.

Hilde Henriksen Waage er forsker og historiker med Midtøsten som spesialfelt.

– Det er å sette hele situasjonen i Midtøsten i brann. Dette er fryktelig farlig og veldig uforutsigbart, sier Hilde Henriksen Waage, professor ved Universitetet i Oslo (UiO), til Dagsavisen.

Midtøsten-forskeren mener Irans angrep gjør at Israel nå får mye mer sympati fra verdenssamfunnet igjen, til tross for bakkeinvasjonen og bombingen av Gazastripen.

– Vi så hvordan fokuset skiftet øyeblikkelig. Før var Israel isolert og alene i verdenssamfunnet, men nå strømmer sympatiene tilbake, sier hun.

Dette betyr at situasjonen nå blir enda vanskeligere for sivilbefolkningen på Gazastripen, fordi Israel etter all sannsynlighet vil fortsette sine bombeangrep der, forklarer Waage.

– Lidelsene blir bare større, samtidig som det internasjonale samfunnet ikke lenger har alle øyne og ører rettet mot Gaza. Nå kan Israels krigføring på Gaza fortsette og gå mye mer under radaren, sier hun.

Syria Israel Israels angrep på Irans konsulat i Syria (bildet) var grunnen til at Iran angrep Israel med hundrevis av droner 13. april. (Omar Sanadiki/AP)

Bekymret for at Gaza vil bli overlatt til seg selv

The Guardian har snakket med 52 år gamle Bashir Alyan, en tidligere ansatt i den palestinske selvstyremyndigheten, som nå bor i en flyktningleir i Rafah. Han mener verdenssamfunnets syn på Israel endret seg over natten, etter Irans historiske luftangrep.

– Land og folk hadde sympati for oss, men nå har sympatien flyttet seg til Israel, sier han.

– Det internasjonale presset som ble lagt på Israel for å få inn mer hjelp og stoppe aggresjonen mot Gaza, er nå en saga blott, legger han til.

Tania Hary, administrerende direktør i Gisha, en israelsk organisasjon som er opprettet for å beskytte palestinernes bevegelsesfrihet, er også bekymret for hvordan konflikten mellom Iran og Israel vil påvirke flyktninger på Gazastripen.

– Nå som alles øyne er rettet mot den farlige opptrappingen mellom Israel og Iran, er vi bekymret for at Gaza vil bli overlatt til seg selv, sier hun til The Guardian.

Fakta om Irans angrep mot Israel

For første gang i historien utførte Iran 13. april et direkte angrep mot israelsk territorium.

Iran kaller angrepet for «Operasjon sannferdig løfte» og sier det ble utført i selvforsvar som følge av Israels luftangrep mot Irans konsulat i Syria 1. april.

Angrepet startet rundt klokken 22, skal ha vart i rundt fem timer og utløste luftvernsirener over 700 steder i Israel.

Over 300 droner og raketter ble sendt mot Israel, ifølge det israelske militæret IDF, som sier 99 prosent ble skutt ned utenfor israelsk luftrom eller over Israel. USA, Storbritannia, Jordan og Frankrike deltok i forsvaret av Israel.

Av 110 ballistiske raketter nådde et lite antall Israel, ifølge IDF. Én rakett traff flybasen Nevatim i Negev-ørkenen.

En sju år gammel beduinjente ble alvorlig såret av splintskader, tilsynelatende etter at en iransk rakett ble skutt ned i Sør-Israel.

USA sier de også skjøt ned raketter og droner avfyrt fra Irak, Syria og Jemen, land som huser Iran-støttede militser.

Iran sier USA ble informert i forkant og at nabolandene fikk beskjed om planene 72 timer før angrepet.

På det korteste er avstanden fra Iran til Israel rundt 1000 kilometer.

Kilder: NTB, Haaretz, Al Jazeera, AP, BBC

