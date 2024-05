Israel godkjenner ikke våpenhvileforslag – forhandlingene fortsetter

Våpenhvileforslaget som Hamas har godtatt, oppfyller ikke Israels krav, ifølge statsminister Benjamin Netanyahu. Han vil likevel sende av gårde en ny forhandlingsdelegasjon.

Delegasjonen vil ha et møte med forhandlere og forsøke å nå fram til en akseptabel avtale, ifølge en uttalelse fra Netanyahus kontor.

Grunnløs jubel i gatene

Tidligere mandag opplyste Hamas at de hadde sagt ja til et forslag som var forhandlet fram av Qatar og Egypt. Jubel brøt ut i gatene i byen Rafah sør på Gazastripen da nyheten ble kjent. Her har frykten bredt seg de siste dagene for at en israelsk bakkeinvasjon kunne være nær forestående.

En israelsk kilde var imidlertid raskt ute og sa at våpenhvileforslaget ikke var akseptabelt for Israel. Kilden mente forslaget framsto som et forsøk på å få det til å se ut som det er Israel som nekter å gå med på en avtale.

Qatar sender en delegasjon til Egypts hovedstad Kairo tirsdag for å fortsette våpenhvileforhandlingene, opplyser landets utenriksdepartement. Håpet er at «samtalene vil kulminere i enighet om en umiddelbar og permanent våpenhvile på Gazastripen».

I en uttalelse beskriver departementet Hamas' svar på det framforhandlede forslaget som «positivt».

Holder fast ved Rafah-operasjon

Israel har gjort det klart at de går videre med planene om en bakkeinvasjon av Rafah, tross Hamas' erklæring om at de vil godta våpenhvileforslaget.

Mandag kveld ble det meldt om nye, intense israelske luftangrep mot Rafah, og IDF bekreftet at de gjennomfører angrep som de sier er rettet mot Hamas-mål øst i byen. AFP siterer et lokalt sykehus på at minst fem mennesker er drept.

En ikke navngitt egyptisk tjenesteperson forteller at stridsvognene tok seg inn i Rafah mandag, og at de på det nærmeste var 200 meter unna å krysse grensa mot Egypt.

Videre forteller egypteren at den israelske operasjonen syntes å være begrenset i omfang, og at Israel på forhånd hadde informert om at de ville trekke seg ut etter å ha gjennomført operasjonen. Hamas’ TV-kanal al-Aqsa melder om det samme.

Både FN og USA har advart på det sterkeste mot en israelsk bakkeinvasjon i Rafah og understreket at det kommer til å føre til enorme sivile lidelser for den palestinske sivilbefolkningen. FN-organer advarte senest fredag om at en invasjon av Gaza vil føre til et blodbad og sette hundretusenvis av sivile palestinere i livsfare.

Over en million palestinere har søkt tilflukt i Rafah som følge av krigen som har rast på Gazastripen siden oktober i fjor.

