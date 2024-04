Bare hver fjerde israeler vil ha hevnangrep mot Iran, ifølge spørreundersøkelse

14. og 15. april, rett etter Irans historiske luftangrep på Israel, gjennomførte Det hebraiske universitetet i Jerusalem en spørreundersøkelse. Nesten 1.500 israelere ble spurt om en rekke forhold knyttet til landets sikkerhetspolitikk og Irans angrep.

Resultatene, gjengitt i blant annet The Times of Israel, tegner et bilde av hvordan den gjennomsnittlige israeler forholder seg til den stadig mer anspente situasjonen i Midtøsten.

Ifølge meningsmålingen vil tre av fire (74 prosent) israelere motsette seg et gjengjeldelsesangrep mot Iran hvis en slik reaksjon vil skade Israels sikkerhetsallianse med sine allierte, hvorav USA regnes som den aller største og viktigste. Israel kan ikke overleve i Midtøsten uten USA, har Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage tidligere påpekt overfor Dagsavisen.

Nettopp USA, og andre allierte, har oppfordret Israel til å ikke gjengjelde Irans angrep. Likevel har landets forsvarssjef Herzi Halevi sagt at det vil komme et israelsk svar.

26 prosent av dem som svarte på spørreundersøkelsen sier de er for et angrep mot Iran, selv om det skader båndene til Israels allierte.

Over halvparten av Gazas 2,3 millioner innbyggere skal ha søkt tilflukt i Rafah, sør på Gazastripen. Nå forbereder Israel seg på en bakkeoffensiv her. (Fatima Shbair/AP)

Litt under halvparten støtter en invasjon av Rafah

I samme meningsmåling svarte 59 prosent at USAs støtte mot det iranske angrepet forplikter Israel til å koordinere fremtidige sikkerhetstiltak med amerikanske myndigheter, mens 56 prosent mener Israel «bør svare positivt på politiske og militære krav fra sine allierte» for å «sikre et bærekraftig forsvarssystem over tid».

Undersøkelsen tok også for seg situasjonen på Gazastripen, hvor Israel har drevet krigføring i over et halvt år nå etter Hamas’ angrep den 7. oktober.

43 prosent svarer at Israel bør stole på sine allierte for en fremtidig løsning på hva som skal skje etter en permanent våpenhvile. Israel har ennå ikke lagt fram noe helhetlig forslag til hvem som skal styre Gazastripen, men insisterer på at det ikke må være Hamas.

Les også: Kronisk nyresyk: Da Wenche fikk en ny nyre endret alt seg

Støtter militæroffensiv

Til tross for motstand fra USA og andre allierte, har Israel varslet en bakkeoffensiv mot Rafah, sør i Gaza. Dette er den siste store byen på Gazastripen hvor israelske myndigheter mener Hamas fortsatt har et fotfeste. Samtidig har hundretusenvis av palestinere flyktet hit, for å unnslippe krigen. Det anslås nå at befolkningen i byen og dens nærområder har økt til 1,2 millioner mennesker.

Undersøkelsen fra Det hebraiske universitetet i Jerusalem viser at 44 prosent av israelerne støtter en militæroffensiv i Rafah, selv på bekostning av en krise i Israels utenriksrelasjoner og ødelagte bånd til USA. 21 prosent svarer at de er imot en invasjon av den palestinske byen, mens 31 prosent er usikre.

Undersøkelsen ble gjennomført via telefon og internett og har en oppgitt feilmargin på 4.2 prosentpoeng. Meningsmålingen er en del av en serie kalt «Gaza War Omnibus», som har som mål å fange opp «de skiftende følelsene og perspektivene i den israelske offentligheten» under krigen, ifølge The Times of Israel.

---

Fakta om Gazastripen

360 kvadratkilometer stort område, litt større enn Hamar kommune.

Rundt 2,3 millioner palestinske innbyggere, hvorav nesten halvparten er barn.

Okkupert av Israel i 1967.

Israel trakk seg ut i 2005, men innførte en streng blokade etter at Hamas-bevegelsen vant valget i de palestinske områdene i 2006.

FN anser fortsatt området for å være okkupert.

Styres av Hamas, som 7. oktober gikk til angrep mot det sørlige Israel og drepte rundt 1140 mennesker og tok rundt 250 gisler.

Israel gikk til krig og har siden drept nærmere 33.000 palestinere.

Over 1,7 millioner palestinere i Gaza lever nå ifølge FN på flukt fra sine hjem.

Kilder: Reuters, NTB

---

