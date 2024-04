Israel varsler svar på Irans angrep

Mandag satt Israels såkalte krigskabinett samlet i nesten tre timer for å diskutere om og i så fall hvordan landets skal svare på lørdagens iranske luftangrep.

Krigskabinettet består av statsminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant, tidligere forsvarsminister Benny Gantz samt flere observatører.

Iran sendte lørdag kveld flere hundre raketter og droner mot Israel. Ledelsen i Teheran varslet angrepet på forhånd og sa at det var gjengjeldelse for Israels luftangrep mot den iranske ambassaden i Damaskus i Syria, der sju offiserer var blant de drepte.

Nesten alle de iranske rakettene og dronene ble uskadeliggjort, og Iran forsikrer at det ikke vil komme flere angrep så sant ikke Israel gir konflikten en ny omdreining.

Les også: Biden lover full støtte til Israel, men frykter storkrig

Advarer

Israelske talspersoner har imidlertid gjort det klart at landet vurderer ny bruk av militærmakt mot Iran, og landets forsvarssjef Herzi Halevi slo mandag kveld fast at det vil komme et svar.

– Det vil komme et svar på at Iran sendte så mange raketter og droner mot israelsk territorium, sier han.

Ifølge den israelske TV-stasjonen Keshet 12 var det enighet i krigskabinettet om at Iran må rammes hardt, men vel å merke uten at det utløser en regional storkrig.

USA og flere andre land har advart Israel mot ytterligere opptrapping av konflikten, og det råder ifølge Keshet 12 enighet blant de israelske lederne om at eventuelle svar må koordineres med amerikanerne.

Les også: Netanyahu spiller svært høyt

Uklokt

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er blant dem som frykter følgene av et eventuelt israelsk angrep mot mål i Iran.

– Jeg mener det vil være uklokt fordi vi da fort vil få en voldsspiral, sier han til NTB.

USAs utenriksminister Antony Blinken bekreftet mandag at det pågår et intens diplomati for å forhindre at konflikten eskalerer.

– Det trengs både styrke og visdom, sa han.

Les også: Midtøsten-forsker frykter Vesten kan bli dratt inn i en krig mellom Israel og Iran

Les også: Midtøsten-ekspert om Iran-angrepet: – Å bære dynamitt til et brennende bål

Les også: Nordmann opplevde det iranske angrepet på nært hold