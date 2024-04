EUs utenrikssjef: – Vi står på kanten av avgrunnen i Midtøsten

EU-landene er enige om å oppfordre Israel og andre parter i konflikten i Midtøsten til å vise tilbakeholdenhet, opplyser Borrell.

– Vi må bevege oss bort fra avgrunnen. Dersom angrepene trappes opp, så vil vi ende med full krigstilstand som omfatter hele regionen, sier han.

Flere av utenriksministrene tok under videomøtet til orde for skjerpede sanksjoner mot Iran, og EU vil nå begynne arbeidet med å følge opp dette, opplyser Borrell.

Tema på toppmøte

Tirsdagens møte fant sted dagen før EU-landenes stats- og regjeringssjefer samles til et ekstraordinært toppmøte i Brussel.

Konflikten i Midtøsten blir trolig et sentralt tema også under deres møte.

Ifølge et utkast til uttalelse fra toppmøtet vil EU-lederne i likhet med utenriksministrene «oppfordre alle parter» til å utvise den «ytterste tilbakeholdenhet og avstå fra enhver handling som kan øke spenningen i regionen».

Advarer Israel

En rekke ledere har alt advart Israel mot å gjengjelde det iranske angrepet, som igjen var en gjengjeldelse av Israels angrep mot Irans ambassade i Damaskus.

Frykten er at et israelsk angrep kan utløse en regional krig der flere land trekkes inn. Iranske ledere har gjort det klart at de vil svare resolutt på et israelsk angrep mot landet.

Det ventes at EU-lederne onsdag vil ta til orde for sanksjoner mot Iran. Det kan blant annet omfatte deler for produksjon av droner og raketter.

En endelig beslutning om sanksjoner vil trolig først komme når EUs utenriksministre møtes ansikt til ansikt i begynnelsen av neste uke.

