Mishandler aper for å få likes på nettet

Angkor står på UNESCOs verdensarvliste og er en turistmagnet med sine mange, fantastiske ruiner. Også store kolonier av aper holder til i ruinene – til turistenes store fornøyelse.

For apene er imidlertid turistene til tider en pest og en plage. På blant annet Youtube kan man se hvordan enkelte turister leker seg med dem: En babyape kjemper for å vri seg løs fra en ung mann som holder henne i nakken over en sisterne, der han gjentatte ganger dypper apen ned i vannet.

I et annet videoklipp leker en person med kjønnsorganet til en ung hannape mens det filmes for å legge ut på nettet.

En Youtuber serverer en ispinne til en ung apekatt i Angkor-området i Kambodsja. Svært mange turister tar ikke hensyn til at apene bør ha et naturlig liv, og noen mishandler til og med apene for å få filmer å legge ut på internett. (Heng Sinith/AP)

Andre gjør ikke apene noe direkte vondt, men går svært nært innpå dem for å få de beste filmene eller bildene.

Tjener på penger på apene

Mishandlingen av aper på Unescos verdensarvliste i Angkor i det nordvestlige Kambodsja ender ikke alltid på internett, men myndighetene sier at det er et økende problem. Mange folk legger ut filmer av mishandlingen for å tjene penger på det.

Andre går bare tett på dyrene uten å tenke på at det er ville dyr som bør få leve i fred.

– Besøkende behandler ofte apene som tamme husdyr, sier Long Kosal fra Apsara, det kambodsjanske kontoret som fører tilsyn med det arkeologiske området i Angkor.

– Mange kommer for å ta filmer av apene for å trekke til seg seere på Youtube. De tjener penger på det, og det er blitt et stort problem, sier Long Kosal.

Risikerer strenge straffer

Han forteller at det er vanskelig å stanse Youtubere fra å filme, men Apsara har startet etterforskning i samarbeid med landbruksdepartementet i et forsøk på ta de gjerningspersonene som står bak rene overgrep.

– Hvis vi klarer å samle nok bevis på mishandling vil gjerningspersonene garantert bli arrestert. Enhver person som mishandler dyr i Kambodsja, risikerer strenge straffer, forteller han.

Problemet er at mange folk vil se slike filmer. — Nick Marx, direktør for dyrevernorganisasjonen Wildlife Alliance

Youtube, Facebook og andre nettsteder fjerner ofte videoer med innhold der aper mishandles, men et stort antall filmer av søte aper som hopper rundt og leker og spiser ligger ute på nettet. Også disse filmsnuttene genererer tusenvis av visninger og abonnenter som betaler for å se filmene.

Phut Phu går nærme apene som lever i turistområdet i ruinbyen Angkor i Kambodsja for å få gode filmsnutter av dem. Hun legger filmene ut på Youtube og tjener penger på dem, en virksomhet hun har drevet i to og et halvt år. (Heng Sinith/AP)

Alvorlige konsekvenser

Men selv om dette kan virke uskyldig, har filmingen mange uheldige konsekvenser for makakene, som denne apeslekten kalles. Deres naturlige livsførsel blir blant annet endret ved å ha så nær interaksjon med mennesker.

Turister samler seg rundt en ape i ruinbyen Angkor. Apenes naturlige livsførsel blir kraftig forstyrret. Kambodsjanske myndigheter opplyser også at noen av turistene direkte mishandler apene for å legge ut filmsnutter av det på internett. (Heng Sinith/AP)

Ved Ankors berømte Bayon-tempel fra 1100-tallet, kunne man nylig se et titalls Youtubere samle seg rundt en liten gruppe langhalemakaker. De omringet blant annet en mor med en baby på ryggen og fulgte etter henne når hun flyttet på seg.

Apene fikk bananer av turistene og drakk fra plastflasker med vann. En apeunge fikk tildelt en neongrønn ispinne.

Apsara-ansatte kan ikke hindre turistene i å ta bilder eller film av apene eller gi dem mat, men de ser at aktiviteten får uheldige konsekvenser både for apene og turistene.

Turister angripes

Apene blir vant til å få mat fra turister, og det nære samspillet med mennesker gjør at apene faktisk blir mer aggressive mot de besøkende.

– Turister som går med mat i hånden risikerer at apene vil forsøke å snappe til seg maten. Hvis turistene gjør motstand, kan makakene bite, og ett apebitt kan være veldig farlig, sier Long Kosal.

En ape i ruinbyen Angkor i Kambodsja drikker fra en vannflaske. Mange turister gir mat og drikke direkte til apene, som dermed blir vant til en nær interaksjon med mennesker. Det fører til at noen aper direkte angriper turister i et forsøk på å få tak i maten deres. (Heng Sinith/AP)

Apenes jakt på turistenes mat gjør at stadig flere av dem holder til i ruinene istedenfor inne i jungelen. Det betyr et mindre naturlig liv for dem.

Tjener til livets opphold

Det tar mange besøkene ikke hensyn til. De stopper opp for å ta bilder og holder fram bananer for å lokke apene nærmere.

Youtuber Lum Daro, som begynte å filme Angkor-aper for omtrent tre måneder siden, følger etter en mor og en baby langs en grussti med Iphone holdt på en selfie-pinne for å komme så nær som mulig.

41-åringen sier at han ikke har sett noen aper som er blitt fysisk mishandlet. Han ser ikke noe problem med at han og andre filmer apene for å tjene penger.

– Etter at vi har tatt bilder og filmer av dem gir vi dem mat, så på en måte betaler vi dem for at de gir oss sjansen til å filme dem.

Mistet inntekt under Korona

En annen Youtuber forteller at han begynte å filme aper under COVID-19-pandemien i et forsøk på å tjene til livets opphold etter at turistene forsvant.

Daro sier at han forsøker å supplere inntekten sin som risleverandør ved å tjene penger på å filme apene. Flere andre kambodsjanere gjør det samme.

For Apsara er hovedprioriteringen i første omgang å stanse alle som mishandler dyrene for å tjene penger på det – det er ingen lett oppgave.

– Problemet er at mange folk vil se slike filmer. Først når folk slutter å se dem, kan vi kanskje få en slutt problemet med overgrepene, sier Nick Marx, direktør for dyrevernsorganisasjonen Wildlife Alliance.

