Neumann om Kjerkol: – En hån mot vår yrkesgruppe

– Det opplever jeg som en hån mot vår yrkesgruppe, sier Iver B. Neumann, direktør ved Frithjof Nansens institutt i direktesendte Debatten på NRK torsdag kveld.

Han sikter til at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fortsatt har en plass i Ap-leder Jonas Gahr Støres regjering.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) får strøket sin masteroppgave i helseledelse på grunn av fusk, meldte flere medier tidligere torsdag. Nemnda for studentsaker ved Nord universitet har enstemmig fratatt statsråden hennes mastergrad fra 2021.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). (Terje Pedersen/NTB)

Konklusjonen var enstemmig, ifølge TV 2, og den beskrives overfor NRK som grundig og tydelig. Oppgaven er preget av langt grovere feil enn slurv – det handler om plagiat, ifølge NRKs opplysninger.

– Vi kaller det vitenskap

Neumann forklarte i Debatten hvorfor han føler seg hånet.

– Noen av oss bruker livene våre på å produsere kunnskap. Vi forsøker å gjøre studentene delaktige i denne måten å bruke kunnskap på, som vi kaller vitenskap. Og så opplever vi at man kan jukse seg til en mastergrad – uten å bli fratatt en ministerrolle for det, sa Neumann.

Da hadde først Mette Kalager, leder for Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger, svart «nei» på direkte spørsmål om hun har tillit til Kjerkol:

– Dette viser at helseministeren ikke forstår selve fundamentet i helsevesenet. Og det skaper mistillit blant oss som jobber der og som driver med forskning, sa Kalager til debattleder Fredrik Solvang.

Studenter ba om Kjerkols avgang

Norsk studentorganisasjon (NSO) har tidligere torsdag bedt om Kjerkols avgang.

– I lignende situasjoner som denne ville mange studenter blitt utestengt. Det er rett og rimelig at Kjerkol får konsekvenser i denne saken. Studenter forventer likebehandling, mellom utdanningsinstitusjoner og mellom studenter og statsråder, sier NSO-leder Oline Sæther til NTB.

Ingvild Kjerkols masteroppgave var tema under Debatten på NRK torsdag. Fra venstre: Khrono-redaktør Tove Lie, Mette Kalager i Legeforeningen, programleder Fredrik Solvang, Iver B. Neumann og Oline Sæther, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO). (Skjermdump/NRK)

Sæther mener Kjerkol i motsetning til tidligere regjeringskollega Sandra Borch (Sp) har håndtert situasjonen dårlig.

– Mens Sandra Borch gikk av fort og redelig, har Kjerkol hatt en helt annen håndtering og vist manglende forståelse for problemstillingen fusk. Vi hadde forventet mer av en statsråd, sier NSO-lederen videre, og peker på manglende tillit blant landets studenter som helt avgjørende.

Ordknapp og droppet Debatten

Lederen for Unio, Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, mener også at tilliten er svekket.

– Det er krevende å ha tillit til en statsråd som blir felt for juks. Denne avgjørelsen svekker tilliten til Kjerkol, sier Unio-leder Ragnhild Lied til TV 2.

Etter at avgjørelsen ble kjent, stilte Kjerkol sammen med flere statsrådskolleger på regjeringskonferansen på Statsministerens kontor. Det skjedde like etter at hun hadde forlatt Stortinget uten å si mye om dagens store sak, ifølge NTB.

Siden dro Kjerkol fra regjeringskonferansen like ordknapp som tidligere. Hun sa at hun ikke har noen kommentarer til saken før hun selv har mottatt konklusjonen fra klagenemnda ved Nord universitet.

Det var også premisset hun stilte for å delta i Debatten på NRK torsdag kveld, har programleder Fredrik Solvang opplyst til Nettavisen. En time før sending bekreftet NRK overfor VG at Kjerkol ikke stiller.

