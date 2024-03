Gaza: - Barn dør fordi de ikke får noe å spise

En høytstående rådgiver ved det amerikanske utenriksdepartementet mener det er mest sannsynlig allerede hungersnød i deler av den nordlige Gaza-stripen.

Ahmed Bayram er kommunikasjonsrådgiver i Flyktninghjelpen (Norwegian Refugee Counsil) i Midtøsten, basert i Libya. Han mener krisen er menneskeskapt og kunne vært unngått.

– Dette er en dyster bekreftelse på det vi alle vet nå; at barn dør fordi de ikke får noe å spise. De blir sultet i hjel mens foreldrene prøver å finne noe de kan spise: ville planter, urter og til og med dyrefôr, sier han til Dagsavisen.

– Selv om hungersnød ikke er offisielt erklært – det er et teknisk begrep som er klassifisert på et helt område i stedet for på individnivå – er det ingenting som tyder på at familier i Gaza ikke allerede går gjennom de mest ufattelige lidelsene.

Ahmed Bayram i Flyktninghjelpen (Norwegian Refugee Counsil) i Midt-Østen. (Privat)

Mangel på politisk vilje

– Det som skjer i Gaza, den nådeløse utsultingen av en hel befolkning, er en menneskeskapt katastrofe som kunne vært totalt forhindret dersom de største verdensmaktene hadde lagt nok politisk og diplomatisk press på Israel, sier Bayram.

– Okkupasjonsmakten er ansvarlig for å sikre sivile, og at de har tilgang til tilstrekkelig hjelp. Hundrevis av lastebiler står på den andre siden av grensen i Egypt og venter på et signal om å gå inn og avlaste hundretusener mennesker.

Han mener at luft-droppene vi ser er en enorm indikasjon på at det internasjonale samfunnet innser alvoret i situasjonen.

– Men det burde ikke være slik at familier er avhengige av fallskjermer som deres eneste måte å få mat på.

Må velge bort pasienter

Også Leger Uten Grenser er fortvilet over situasjonen i Gaza.

– Verdens matvareprogram og IPC-indikatorer viser det samme. Det er ikke overraskende at befolkningen blir syke og det oppstår hungersnød når de ikke får tilstrekkelig mat på seks måneder, sier generalsekretær i den norske avdelingen til Leger Uten Grenser, Lindis Hurum.

Leger Uten Grenser har ikke fått gjort noen omfattende screening av situasjonen, slik de har gjort ved andre humanitære kriser.

– Det er for vanskelig med tanke på sikkerhetssituasjonen og begrenset tilgang til befolkningen, sier hun.

– Så vi har ikke omfattende rapporter, men det vi har, er observasjoner fra steder vi er. Vi har fortsatt organisert medisinsk aktivitet i sør med flere hundre palestinske ansatte og liten gruppe internasjonale hjelpearbeidere, som sier det er en tydelig økning i underernærte pasienter de siste ukene. I forrige uke var det 70 pasienter de evaluerte som underernærte i varierende grad.

– Det er en helt fortvilet situasjon som vi ikke har sett i en annen krise tidligere. Kapasiteten er sprengt i de klinikkene vi er i. Vi har kolleger som sier de må velge om de skal gi plass og helsehjelp til en pasient med en alvorlig krigsskade, eller en som er underernært. Det er et umulig dilemma å stå i.

Lindis Hurum er generalsekretær i Leger Uten Grenser. (Leger Uten Grenser)

Ikke lenger i stand til å stå imot

Leger Uten Grenser har ingen organisert aktivitet nord i Gaza, ettersom sikkerhetssituasjonen ikke tillater det da nord er under total beleiring.

– Men vi har noen internasjonalt ansatte som reiste nordover i forrige uke, og forteller at der ser man tydelig at folk er alvorlig underernært fordi de ikke har fått mat. Det er sjelden man visuelt kan se underernæring så tydelig, også på større barn og unge voksne.

Barna er mer sårbare enn de voksne, ettersom de har vokst opp i en region der de i flere år ikke har fått forsvarlig helsehjelp, ofte heller ikke vaksinasjon.

– Så kommer denne situasjonen på toppen av det. Samtidig er de redde og traumatiserte, har mistet familien sin, , bor under prekære og uhygieniske forhold, og får ikke nok næring. Da har de ikke noe å kjempe imot med.

Underernæring er livstruende, og vanskelig å behandle.

– En alvorlig underernært person kan ikke bare få mat, kylling og ris, og bli bedre. De må ha spesialmat og spesialbehandling. Det er umulig i nord og vanskelig sør i Gaza. Underernærte er også sårbare for å få andre infeksjonssykdommer, som diaré, lungebetennelse eller meslinger.

– Situasjonen i Gaza blir bare verre og verre. Det er mange måneder siden jeg sa at dersom de ikke dør av bomber og krigshandlinger, så vil de dø av mangel på mat, og/eller andre sykdommer. Når de ikke kan flykte unna, ikke har tilgang til medisiner, og ikke får mat på seks måneder, så er de selvsagt ikke lenger i stand til å stå imot, sier Hurum.

Situasjonen kan snus

Ahmed Bayram i Flyktninghjelpen mener at situasjonen kan snus dersom det kommer en politisk beslutning om å tillate ubetinget bistand til alle områder av Gaza.

– Hvis det ikke skjer, vil sultedød bli enda mer vanlig i Gaza. Over én million mennesker står nå overfor dette hungersnødscenarioet, etter seks måneder med konflikt, sier Bayram.

– Til sammenligning tok det rundt fire måneder å reversere hungersnød i Sør-Sudan i 2017. Landet hadde vært i konflikt i tre år og 80 000 mennesker var i hungersnød. Så vi snakker om en katastrofe av massiv skala.

– Hvordan mener du at situasjonen kan løses?

– Dette er en menneskeskapt katastrofe som krever en menneskeskapt løsning. Løsningen ligger i at Israel forplikter seg til for det første å la matbiler krysse inn i det nordlige, sentrale og sørlige Gaza, og for det andre gi garantier for at hjelpearbeidere kan utføre arbeidet sitt i et trygt miljø. Det er fortsatt rom for en total reversering av situasjonen, mener Bayram.

