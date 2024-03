Det er mest sannsynlig allerede hungersnød i deler av Gaza

En rådgiver ved det amerikanske utenriksdepartementet opplyser til nyhetsbyrået Reuters at FNs tidligere advarsler om at hungersnød er nært forestående i Gaza, nå ganske sikkert er en realitet.

– Det er mest sannsynlig allerede hungersnød i deler av den nordlige Gaza-stripen, sa en tjenestemann i det amerikanske utenriksdepartementet fredag.

– Selv om vi med sikkerhet kan si at hungersnød er en betydelig risiko i sør og sentrum, men ikke til stede, er den i nord både en risiko og sannsynligvis til stede i minst noen områder, sa tjenestemannen på betingelse av anonymitet.

«Helt forferdelig»

I slutten av februar var generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland, i Rafah i Gaza, som grenser til Egypt.

– Jeg er fullstendig sjokkert over forholdene her. Folk slåss som ville og gale over madrasser og sekker med mat. Det er ingen tvil om at det føles som man er i fritt fall. Det er halvannen million mennesker i Rafah, og veldig lite hjelp som nå kommer inn, fortalte han VG på telefon fra kriseområdene.

Årsaken til at forsyningene ikke kommer fram er konflikten mellom Israel og FN-programmet UNRWA. Flere av de største giverlandene satte støtten på vent fordi Israel anklaget tolv av UNRWAs 13.000 ansatte på Gazastripen for å ha deltatt i Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Synlig underernærte barn

Det gjør situasjonen i Gaza stadig mer desperat. Allerede i februar beskrev Egeland situasjonen i nord som «helt forferdelig».

– I nord har ikke våre egne gjenværende ansatte hjelpearbeidere en gang klart å brødfø sine familier med den lille hjelpen som har kommet.

Dagen etter skriver Egeland i en uttalelse på Flyktninghjelpen.no at det han var vitne til i Gaza er en sivilbefolkning som er rammet av ødeleggelser, desperasjon og fortvilelse.

– Hungersnød er en økende trussel og millioner av mennesker lever i et mareritt av vold og sult, uten noen steder å flykte til, sier han.

– Barna i Gaza er synlig underernærte og vandrer gatelangs på jakt etter mat og hjelp. Det er ubegripelig at en hel befolkning blir overlatt til å sulte når det finnes store mengder forsyninger bare noen få kilometer unna, på den andre siden av grensen.

Maritim bistandskorridor

FNs kontor for koordinering av humanitær innsats sier til Reuters at de har flere enn 200 til rådighet i Gaza, inkludert noen som er skadet, men fortsatt i drift. Men til syvende og sist sier FN at det ikke kommer nok bistand inn i Gaza.

Utenriksdepartementets tjenestemann sa at den siste uken var det gjennomsnittlig 250 hjelpebiler om dagen på vei inn i Gaza, men at det var behov for flere, skriver Reuters.

Ifølge The Guardian sier den samme tjenestemannen at det ikke er nok å få inn akkurat nok til at folk overlever.

– Man må dekke hele ernæringsbehovet til befolkningen i Gaza, for folk i alle aldre. Det betyr mer enn bare det minimale overlevelsesnivået, sa tjenestemannen. Han mener at underernæring og spedbarns- og småbarnsdødelighet er et betydelig, økende problem.

– Det må løses ved at ytterligere bistand kommer, og at den riktige typen bistand kommer inn, sa han.

Han hever at en maritim bistandskorridor lovet av den amerikanske presidenten Joe Biden, vil være klar mellom midten og slutten av april.

Kommentarene fra Washington kommer til tross for israelske påstander om at de tillater tilstrekkelig tilgang til mat og annen bistand inn til Gaza. Forrige uke sa UNRWA at de var blitt forhindret fra å levere bistand.

