Utsettelse gir Trump et pusterom - neste sak er like om hjørnet

I forrige uke bestemte ankedomstolen i New York at den amerikanske ekspresidenten Donald Trump fikk en ti dagers utsettelse på å betale eller stille garanti for summen på 454 millioner amerikanske dollar.

Bakgrunnen for saken er at delstaten New York, med statsadvokat og demokrat Letitia James i spissen, gikk til sivilt søksmål mot ekspresidenten, hans to eldste sønner og familiebedriften Trump Organization.

Anklagene går ut på at regnskapsførselen i Trump-eide selskaper er blitt gjort på en måte som blåste opp verdien på selskapene slik at det ble lettere å få lån.

I februar ble ekspresidenten og hans medtiltalte funnet skyldig i bedrageri. Retten konkluderte med at Trump hadde manipulert verdien på eiendelene sine for å få bedre lånevilkår hos finansinstitusjonene, og de tiltalte ble idømt boten på 454 millioner amerikanske dollar.

Hva skjer nå?

Ankedomstolen i New York har imidlertid bestemt at fristen er utsatt, skriver CNN. Trump får ytterligere ti dager til å stille garanti, og de vil godta en garanti på «kun» 175 millioner amerikanske dollar.

I New York er det rettspraksis at man kan utsette håndhevelsen av en dom under en anke, ved å legge ut en obligasjon – i hovedsak en garanti – for at pengene vil bli betalt hvis anken mislykkes, eller på annen måte dekke det skyldige beløpet. Tanken er å sikre at personer som har vunnet dommer, skal få betalingen sin dersom de får medhold, skriver AP.

Normalt sett må den skyldige dekke hele beløpet, men i noen tilfeller kan retten vurdere om det vil føre til uopprettelig skade, sett i forhold til at vedkommende kan vinne ankesaken sin. Et poeng Trump selv har belyst, ettersom han sto i fare for å miste eiendommer som følge av dommen.

Den republikanske presidentkandidaten har hele tiden hevdet sin uskyld, og mener dommen er et resultat av at dommer Arthur Engoron er en skurk, og aktor i saken er korrupt.

Tirsdag forsikret han om at han vil dekke obligasjonen på 175 millioner dollar, og at kjennelsen foreløpig avverger muligheten for at statsadvokaten i New York beslaglegger eiendommen hans for å håndheve dommen mot ham.

Les også: Kjønnsforsker knuser myter om «tinderfisert sexkultur»

Kommende rettssaker

Utsettelsen og reduksjonen i forbindelse med svindelsaken gir Donald Trump et lite pusterom. Per i dag er det, i tillegg til det sivile søksmålet, fire aktive straffesaker rettet mot ekspresidenten og allerede den 15. april starter rettssaken om hysjpengene.

I utgangspunktet skulle saken om «hysjpengene» begynne i New York 25. mars, men ble utsatt fordi det tok lengre tid å hente inn nødvendig dokumentasjon.

I denne saken mener påtalemyndigheten Trump sørget for utbetaling av penger til en tidligere pornostjerne for at hun skulle tie om at de hadde hatt sex vel ti år tidligere. Deretter ble utbetalingen angivelig feilaktig hevdet å være juridiske utgifter.

Ifølge tidslinjen og oversikten over Trump-sakene i New York Times, er startdatoen for den kommende dokumentsaken en drøy måned senere, den 20. mai.

Det var i august 2022 at FBI-agenter tok seg inn i Trumps bolig Mar-a-Lago der de fant rundt 13.000 dokumenter lagret i kasser som sto stablet i boligens dusjrom, baderom, soverom, på et kontor og i et lagerrom.

Blant dem var topphemmelige dokumenter som omhandlet militære spørsmål og USAs atomvåpenprogram.

Han er også tiltalt i delstaten Georgia, for forsøk på å omgjøre resultatet av presidentvalget i 2020

Donald Trump står tiltalt for 91 ulike lovbrudd fordelt på fire straffesaker, der 6. januar-saken omtales som den mest alvorlige.

Den omhandler hans rolle under stormingen av Kongressen 6. januar 2021, og ifølge tiltalen utnyttet Trump og hans hjelpere kaoset rundt stormingen til å komme med usanne påstander om valgfusk og forsøke å få Kongressen til å utsette godkjenningen av valgresultatet.

Les også: Dette er de norske, voldelige ekstremistene

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

Les også: Eks-general om Putins krig: – Ukraina kommer til å tape

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen