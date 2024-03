Trump ber domstol utsette hysjpengesak

I utgangspunktet skal saken om «hysjpengene» begynne i New York 25. mars.

Påtalemyndigheten mener Trump sørget for utbetaling av penger til en tidligere pornostjerne for at hun skulle tie om at de hadde hatt sex vel ti år tidligere. Deretter ble utbetalingen angivelig feilaktig hevdet å være juridiske utgifter.

Trump krevde mandag at saken må utsettes til høyesterett har tatt stilling til hans krav om immunitet i den føderale saken der han står tiltalt for forsøk på å omgjøre resultatet av forrige presidentvalg.