Vestre om industripartnerskap med EU: – Vinn-vinn

– Dette industripartnerskapet skaper en vinn-vinn-situasjon for Norge og EU. Skal vi nå våre ambisiøse mål for klima og grønn omstilling, er vi avhengig av å jobbe enda tettere og mer målrettet, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Torsdag satte han og EU-kommissær Maros Sefcovic sine navnetrekk under industriavtalen.

– Jeg er stolt over å ha nådd denne milepælen. Dette er bare begynnelsen, sa Vestre da han trykket Sefcovics hånd.

Første under grønn paraply

Avtalen er den første innunder Grønn allianse som Norge og EU inngikk i fjor vår. Alliansen er et rammeverk for forsterket klima-, miljø-, energi- og industrisamarbeid med EU og er et supplement til EØS-avtalen.

– Denne alliansen gir allerede merkbare resultater, sier Sefcovic.

Industripartnerskapet omfatter å bygge opp bærekraftige verdikjeder innen landbaserte kritiske råvarer, samt batteriproduksjon.

Viktig leverandør

Norge er en viktig leverandør av mange kritiske råvarer som er nødvendige i batteriproduksjonen. Ifølge Sefcovic viser nye anslag at EU vil ha behov for minst 1,5 terawattimer batterikapasitet i 2030.

– Jeg er overbevist om at dette partnerskapet kan og vil gi muligheter til mange europeiske bedrifter, sier han.

– Det vil også styrke de politiske båndene til Norge og styrke teknologisk innovasjon, sier EU-kommissæren.

Norge har som kjent forekomster av kritiske råvarer som mineraler både til lands og til havs. Men foreløpig er havbunnsmineraler ikke omfattet av partnerskapet.

– Jobbet iherdig

Ifølge Vestre har regjeringen jobbet hardt for å få industripartnerskapet på plass.

– Med dette partnerskapet vil vi nå klimamålene raskere, samtidig som vi legger til rette for økonomisk vekst, større investeringer og flere grønne arbeidsplasser i Norge, sier Vestre.

Helt konkret skal står det nye industripartnerskapet på fem bein:

* Kartlegging av forekomstene av kritiske råvarer i Europa, samt bygge opp verdikjeder

* Forskning og innovasjon

* Utvikle retningslinjer, juridisk rammeverk og beste praksiser

* Investeringsinstrumenter

Ministermøter og tidlig dialog

I tillegg får Norge delta på ministermøtene til Den europeiske batterialliansen.

EU-landene har nylig vedtatt egne lover for kritiske råvarer (CRMA) og nullutslippsindustri (NZIA). At Norge innfører de samme reglene, blir viktig for samarbeidet.

– Vi er allerede godt i gang med arbeidet, sier Vestre.

Partnerskapet skal også bidra til bedre adgang for Norge til dialog og samarbeid med EU om relevante næringspolitiske utfordringer og problemstillinger som vil påvirke Europa fremover.

Det siste året har Norge inngått flere grønne industripartnerskap, blant annet med Tyskland, Frankrike og Japan. I tillegg jobbes det med å få plass avtaler med andre utvalgte land, som Storbritannia, USA og Norden.

NHO: Må følge opp med konkrete planer

NHOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie mener industripartnerskapet er et godt supplement som kan bidra til at norske bedrifter kommer tettere på europeiske prosesser og er med i grønne verdikjeder.

– Vi håper dette partnerskapet vil føre til at norske bedrifter og løsninger bidrar til å møte den økte etterspørselen på batterier og råmaterialer i Europa, sier hun til NTB.

– Samtidig er det viktig at norske myndigheter følger opp med konkrete planer for hvordan dette partnerskapet kan bli til forretningsmuligheter. Vi ser fram til videreutvikling av veikartet som også skal skissere ut de konkrete aktivitetene for næringslivet.

