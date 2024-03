Supertirsdag: Nesten rent bord for storfavorittene Biden og Trump

Tirsdag holdt 15 delstater samt territoriet Amerikansk Samoa primærvalg eller valgmøter for å avgjøre partienes presidentkandidater til valget i USA i november.

Nesten samtlige delstater der det har kommet resultater fra tirsdag, har blitt vunnet av Joe Biden og Donald Trump, ifølge AP og Reuters, som siterer meningsmålingsinstituttene Decision Desk og Edison Research.

De endelige valgresultatene er imidlertid ikke klare.

Biden cruiser mot valget

Joe Biden gikk seirende ut i California, Texas, Alabama, Maine, Oklahoma, Virginia, North Carolina, Tennessee, Arkansas, Colorado, Vermont, Minnesota, Massachusetts, Utah, og Iowa.

Den sittende presidenten har ikke hatt noen reelle motkandidater, og den demokratiske nominasjonsprosessen anses derfor som en ren formalitet.

81-åringen gikk likevel på et overraskende tap i territoriet Amerikansk Samoa, der den lite omtalte kandidaten Jason Palmer stakk med seieren med 51 stemmer mot Bidens 40.

– Umulig å stoppe Trump

Trump, som har kjempet mot Nikki Haley, har ikke latt seg sakke av sin motstander. Han har så langt tirsdag gått seirende ut i California, Texas, Alabama, Maine, Oklahoma, Virginia, North Carolina, Tennessee, Arkansas, Massachusetts, Minnesota og Colorado.

– Det er en fantastisk kveld. De kaller det supertirsdag av en grunn. Ekspertene forteller meg at det aldri har vært en supertirsdag som denne, at det aldri har vært noe så definitivt, sier Trump om de foreløpige resultatene.

TV 2s valganalytiker Terje Sørensen anslår at Trump vil ende opp med rundt 820 av 860 delegater.

– I praksis er det umulig å stoppe Trump nå. Han mangler 150 delegater, og det er ikke mange, sier Sørensen til kanalen.

Haley vant Vermont

Haley, som på forhånd var spådd en tung kveld, klarte å dra i land seieren i nominasjonsvalget i Vermont.

– I delstat etter delstat er det i dag fortsatt en stor gruppe republikanske velgere som uttrykker dyp bekymring for Donald Trump, sier Haleys talsperson Olivia Perez-Cubas, som legger til at politikeren er beæret over støtten hun har mottatt.

Analytiker Sørensen tror likevel Haley kan komme til å trekke seg etter at alle resultatene fra supertirsdagen er klare.

Fra før har hun vunnet nominasjonsvalget i Washington D.C.

Sen beslutning i Colorado

Trump sto lenge i fare for å ikke stå oppført på stemmelistene i Colorado og Maine grunnet et vedtak i delstatene som sa at han ikke kunne stille til valg på grunn av sin rolle i opptøyene i Washington 6. januar 2021.

Høyesterett bestemte så sent som mandag, dagen før supertirsdag, at verken Colorado eller andre stater kan fjerne Trumps navn fra stemmelistene.

Texas og California, de to største delstatene i USA og dermed de med fleste delegater å vinne, er begge blant dem som holdt nominasjonsvalg på den såkalte supertirsdagen.

