Har du sjekket om flagget ditt er et «skikkelig» norsk flagg?

Et raskt nettsøk avslører flere nettbutikker som tilbyr billige og ukorrekte norske flagg, og andre som tilsynelatende treffer full pott.

Det norske flagget er nemlig strengt definert.

Jan Oskar Engene, førsteamanuensis ved institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og ekspert på nasjonale og politiske symboler, synes variasjonen som dukker opp fra nettbutikk til nettbutikk er stor.

– Det er nok tydelig at kvaliteten på produktene varierer sterkt, både i farger, proporsjoner og materialer. For noen flaggprodukter tenker man kanskje at det ikke er så farlig, det er jo bare et håndflagg, et bilflagg eller noe til barna. Og så spiller nok pris en rolle. Masseproduserte flagg er blitt en vare de store kjedene tilbyr til en forholdsvis billig penge. Kvalitetskontrollen kan vel der også noen ganger svike ved bestilling av varer fra Kina, sier Engene.

Jan Oskar Engene, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og ekspert på blant annet nasjonale symboler. (Eivind Senneset)

– Hva synes du at man bør gjøre, dersom man oppdager at flagget man har kjøpt, har enten avvikende farger eller proporsjoner?

– Min første tanke er å la være å kjøpe om fargene er påtakelig avvikende eller proporsjonene åpenbart gale. Har man allerede kjøpt, så kan man jo klage til butikken – eller legge igjen en kommentar på nettbutikken. Da kan man jo håpe at firmaet skjerper seg og bestiller noe korrekt neste gang de kjøper inn, sier han.

– Kan man som kunde være tryggere på å kjøpe flagg som er dyrere, ikke de aller billigste flaggene?

– Sannsynligvis vil dyrere flagg selges av de mer seriøse firmaene som spesialiserer seg på flagg og flaggstenger. Kvaliteten vil være deretter – bedre.

– hvorfor er det viktig at fargene og proporsjonene er helt riktige?

– Det er jo på proporsjonene og fargene Norges flagg gjenkjennes. Helt fra flagget ble til i 1821 har dimensjonene og fargene lagt fast. For å sitere fra stortingsdokumentene fra 1821: «Kongeriget Norges Coffaardieflag skal være et høyrødt, og ved et rettvinklet, mørkeblaat, af hvide Kanter indsluttet Kors, i fire Qvadrater afdeelt Flag.»





Klare regler

Forskriften om bruk av det norske flagget tilsier ifølge regjeringens nettsider at flagget skal se slik ut:

«Flaggets bredde skal forholde seg til dets lengde som 16 til 22. De to røde firkanter nærmest flaggstangen skal være kvadratiske og hvert av dem innta 6/16 av flaggets bredde eller 6/22 av dets lengde. De to ytre firkanter som er av samme bredde som de kvadratiske, skal innta 12/22 av flaggets lengde.

Bredden av det blå kors skal utgjøre 2/16 av flaggets bredde eller 2/22 av dets lengde, og bredden av den hvite bord 1/16 av flaggets bredde eller 1/22 av dets lengde.»

Ifølge regjeringen skal flaggets rødfarge og blåfarge defineres slik:

Rød: PMS: 186C, CMYK: 2, 100, 85, 6 Blå: PMS: 281C, CMYK: 100, 85, 5, 36

Slik skal det norske flagget se ut i fasong og farge, ifølge regjeringens sider. (regjeringen.no)

Det er fritt fram å feire med flagg de dagene du selv foretrekker, men det finnes allikevel et sett offentlige regler om du skal flagge på offisiell flaggdag.

Flagget kan heises både på stang på taket, fra siden av bygningen, som for eksempel et balkongflagg, eller på frittstående stang. Det skal aldri berøre bakken og skal behandles med respekt.

Fra mars til oktober skal flagget heises klokken 08, og fra november til februar skal det heises klokken 09. Det skal tas ned enten ved solnedgang, eller ikke senere enn klokken 21 om solen enda ikke har gått ned.

I Nordland og Troms og Finnmark skal flagget fra november til februar heises mellom klokken 10–15.

Dette er Norges offisielle flaggdager:

1. januar: 1. nyttårsdag

21. januar: H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

6. februar: Samefolkets dag

21. februar: H.M. kong Harald Vs fødselsdag

1. mai: Offentlig høytidsdag

8. mai: Frigjøringsdagen 1945

17. mai: Grunnlovsdagen

7. juni: Unionsoppløsningen 1905

4. juli: H.M. dronning Sonjas fødselsdag

20. juli: H.K.H. Kronprins Haakon Magnus’ fødselsdag

29. juli: Olsokdagen

19. august: H.K.H. kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag

25. desember: 1. juledag

Bevegelig: 1. påskedag

Bevegelig: 1. pinsedag

Bevegelig: Dagen for stortingsvalg

Kilde: Regjeringen.no

