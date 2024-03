Trump før supertirsdag: Sammenligner innvandrere med «kannibal»

Det er tid for supertirsdag i det amerikanske nominasjonsvalget. Det betyr at hele 16 stater skal avgjøre hvem de vil at skal være partienes kandidater før presidentvalget i november.

Og selv om både demokratenes Joe Biden og republikanernes Donald Trump begge har trygge seire med mindre noe dramatisk skulle skje, er det mye oppmerksomhet og valgkamp i de forskjellige statene.

Sammenlignet med massemorder

Donald Trump ladet opp til supertirsdag ved å stille opp i et intervju med den høyreorienterte TV-kanalen RSBN, «Right Side Broadcasting Network», som har fått seg en posisjon i amerikansk media ved å livestreame Trump-møter på Youtube.

I intervjuet brukte Trump mye tid på å snakke om innvandring og grensekontroll. Blant annet sammenlignet han innvandrere til USA med den fiktive massemorderen og kannibalen «Hannibal Lecter» spilt av Anthony Hopkins, i filmen «Nattsvermeren» fra 1991.

– De kommer i mange tilfeller fra fengsler, fra mentalinstitusjoner, fra galehus, sa Trump, ifølge NBC News, om folk som kommer til USA ulovlig.

– Du vet, galehus. Sånn som i «Nattsvermeren», fortsatte han i det tre kvarter lange intervjuet.

– Hannibal Lecter? Dere vet Hannibal Lecter, la han til overfor publikum som var til stede.

Språk «fra Mars»

Intervjuet ble gjennomført i Trumps hovedkvarter på Mar-a-Lago i Florida. Et publikum på noen titalls personer inne i studioet avbrøt ekspresidenten stadig med applaus, og intervjuet både begynte og avsluttet med taktfast USA-roping.

Midt inne i intervjuet kommer det opp reklamebokser på skjermen for salg av gull, i Trumps navn. På websidene til RSBN kan man vinne barnebøker om Trump og hvordan han kan vinne valget i 2024.

I intervjuet sammenlignet Trump også språkene til innvandrere med utenomjordiske språk.

– Hvem vil ha åpne grenser? Folk kommer fra ukjente steder. Fra land du aldri har hørt om. Med språk ingen i dette landet snakker. Vi har ikke engang lærere for disse språkene. Språk fra planeten Mars? Ingen kan dem, sa han, til latter fra publikum.

– Dette er folk fra fengsler. De er farlige folk. De er krigere, mordere, narkotikaselgere. Alt mulig. Og vi må få dem ut, sa Trump.

Han snakket også om hvordan amerikanske barn ikke lenger har skoleplass eller idrettslag, fordi innvandrere har kommet og tatt dem, og om hvordan andre land tømmer fengslene sine og sender folk til USA.

– Landet vårt går til helvete. Vi har levd i helvete, og vi skal forandre det raskt, sa han.

Kan vinne

Tirsdag vil han etter alt å dømme vinne det meste som er å vinne av nominasjonsvalg. Mange tror også hans eneste gjenværende konkurrent, Nikki Haley, vil trekke seg etter supertirsdag. På de fleste målinger ligger Donald Trump helt jevnt med Joe Biden, og kan dermed godt bli USAs neste president.

