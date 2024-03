Trump foran Biden på måling i New York Times

Målingen, som er utført av avisen i samarbeid med Siena College, ble publisert lørdag, få dager før den såkalte supertirsdag. 5. mars skal 15 delstater – blant dem folkerike California og Texas – holde nominasjonsvalg, og rundt en tredel av delegatene til partienes landsmøter skal fordeles.

Tross mange positive økonomiske indikatorer viser målingen at Biden sliter med å overbevise velgerne om at hans politikk fungerer for dem.

Bare én av fire sier at de synes landet beveger seg i riktig retning. Over dobbelt så mange mener Bidens politikk har gjort det verre for dem, sammenlignet med dem som mener politikken hans har gagnet dem.

Også i noen velgergrupper der Demokratene vanligvis står sterkt, inkludert industriarbeidere og fargede velgere, er støtten til presidenten sviktende,

Mens Trump ser ut til å beholde oppsiktsvekkende mange velgere – hele 97 prosent av dem som stemte på ham sist sier de vil gjøre det igjen – svarer bare 83 prosent av Bidens 2020-velgere at de vil stemme på ham også i år. 10 prosent av dem støtter nå Trump.

Samtidig sier analytikere at Trumps nominasjonsseire delvis dekker over motstanden mange moderate republikanere har mot hans kandidatur. Det er heller ikke klart hvor mange skeptiske Biden-velgere som vil bite tennene sammen og stemme på ham for å slippe å få Trump tilbake i Det hvite hus.

Målingen er utført blant 980 registrerte velger og har en feilmargin på 3,5 prosentpoeng.

