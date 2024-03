Tusenvis demonstrerte i Israel med krav om at gislene slippes fri

Formålet med protesten er å presse den israelske regjeringen til å få hjem de 130 gislene og krigsfangene som er igjen på Gazastripen, inkludert 31 som er antatt å være døde.

De er blant 250 israelere og utlendinger som ble bortført under Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober.

Statsminister Benjamin Netanyahus regjering har vært under økende press for å sørge for at de gjenværende gislene slippes fri. Lørdag samlet også tusenvis av israelere seg til en demonstrasjon mot regjeringen i Tel Aviv. De krever nyvalg.

– Dette er større

Demonstrantene i Jerusalem viftet med flagg og plakater med bilder av gislene og slagord med krav om at de slippes fri. Arrangørene anslår at 20.000 mennesker enten deltok i marsjen eller i lørdagens demonstrasjon.

– Alle sammen nå, ropte folkemengden under markeringen, der det også var bønner, sanger og appeller fra pårørende.

– Jeg var redd fordi jeg trodde mange hadde begynt å glemme eller begynt å bli likegyldige, sier demonstranten Daphan Keidar om fangenes skjebne.

– Men dette er annerledes fra tidligere protester. Dette er større, sier 50-åringen.

– Nå eller aldri

Mens demonstrasjonene pågikk i Israel sa en ikke navngitt amerikansk tjenestemann at en våpenhvileavtale som innebærer at gislene løslates i en fangeutveksling, kan være innen rekkevidde. Internasjonale meklere har jobbet på spreng for å sikre en våpenhvile for Gaza før den muslimske høytiden ramadan starter rundt 10. mars. Nye forhandlinger skal angivelig finne sted i Egypt søndag.

Demonstrasjonen i Jerusalem må sende et signal til myndighetene om at gislenes frihet må være øverste prioritet, håper en av demonstrantene.

– De må spikre denne avtalen samme hva, sier Eyal Kalderon, som er søskenbarn av gisselet Ofer Kalderon.

– Jeg vet ikke om de får en ny sjanse. Det er kanskje nå eller aldri, sier Kalderon.

Rundt 1160 mennesker ble drept i det Hamas-ledede angrepet mot Israel for nesten fem måneder siden. Israel erklærte krig mot Hamas og har siden drept minst 30.320 palestinere, hvorav minst 25.000 kvinner og barn, i Gaza, ifølge helsemyndighetene.

Over 1,7 millioner palestinere er drevet på flukt fra angrepene, og nesten 600.000 mennesker er ifølge FN ett skritt unna hungersnød som følge av krigen.

