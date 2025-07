Brudd med Israel?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.





«Kall hjem ambassadøren i Tel Aviv og legg ned ambassaden». Den kraftsalven leverer Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved Oslo Nye Høyskole og professor emeritus ved Universitetet i Oslo, i et innlegg i Aftenposten. Hagtvedt hevder at om Israel var en normal stat, ville våre diplomatiske forbindelser til landet vært brutt for lengst.

Professoren viser til at 60.000 palestinere er drept, og at vi ikke vet hvor mange barn som ligger under ruinene i det sønderbombede Gaza. Når det israelske lederskapet dessuten snakker åpent om deportasjon av palestinerne, burde det ikke være noen vei tilbake, argumenterer Hagtvet.