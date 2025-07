Støre: Norge er klare til å betale for Patriot-leveranser til Ukraina

– Norge er klare for å bidra med økt finansiering av luftvern for Ukraina, sier Støre under en pressekonferanse med Tysklands forbundskansler Friedrich Merz.

De to møttes i Berlin mandag ettermiddag for å bekrefte det tette samarbeidet mellom de to landene og enes om felles støtte til Ukraina.

Norge vil betale for Patriot-systemer

Videre ber han USA redegjøre for hvor de står angående Patriot-leveranser til Ukraina.

– Ukraina trenger vår støtte. Heldigvis er USA klare til å levere Ukraina våpen, også finansiert av europeiske partnere. Tyskland og Norge vil gi et viktig bidrag, sier han.

Støre understreket at den øverste prioriteten var å levere luftvernet til Ukraina, og at Norge og Tyskland sammen kan sørge for at det skjer raskt.

Tidligere har både Nato-sjef Mark Rutte og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sagt at Norge er blant landene som har sagt ja til å finansiere slike leveranser til Ukraina.

Patriot-systemet er amerikanskprodusert og regnes for å være blant de mest avanserte av sitt slag i verden. Det består av radarsystemer og mobile utskytningsplattformer som kan avskjære fiendtlige fly og raketter på opptil 100 kilometers avstand og i høyder opp til 30 kilometer.

Enige om økt overvåking i Nord-Atlanteren

Samtidig ble de to regjeringslederne enige om et felles arbeid for å øke overvåkingen av trusler til sjøs og i lufta i Atlanterhavsområdet.

– Tyskland og Norge har som mål å sikre stabilitet og sikkerhet i maritime områder, inkludert i det høye nord, heter det i en fellesuttalelse.

De to landene er enige om å «styrke sin overvåking om kontroll over disse strategiske områdene for å møte potensielle trusler».