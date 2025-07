Regjeringskvartalet like etter det første terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Anniken C. Mohr

Det er 14 år siden de verste terrorhandlingene i Norges historie. Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker i angrepene på regjeringskvartalet og AUFs sommerleir på Utøya 22. juli 2011.

Sammenlignet med tiden før terrorangrepene, vurderer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) terrortrusselen i Norge nå som «mer mangfoldig».

– Vi ser en uheldig utvikling der norske aktører deltar i transnasjonale voldsoppfordrende digitale nettverk, sier seksjonssjef i avdeling for kontraterror, Kai Bastesen, til Dagsavisen.

Han fortsetter:

– I slike nettverk utvikles det både vilje og evne til å begå terrorhandlinger. PST har gjennom de siste månedene avdekket og satt inn tiltak mot flere personer i Norge som har gitt uttrykk for at de støtter og sympatiserer med terror med bakgrunn i høyreekstremistisk og radikalisert ideologi.



– Hvordan vurderer PST sannsynligheten for at vi kan oppleve et angrep med likhetstrekk til 22. juli?

– PST vurderer det som mulig at høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger mot Norge eller norske mål i 2025. Det er lagt fram i våre åpne trusselvurderinger. Hensikten med en terrorhandling kan være å ramme det norske samfunnet i like stor grad som angrepet som ble utført 22. juli 2011, svarer Bastesen.

– Appellerer til mindreårige



I dag er terrortrusselen i Norge på et moderat nivå. Det tilsvarer tredje nivå på PSTs skala fra én til fem . Særlig høyreekstremister og ekstreme islamister utgjør den mest alvorlige terrortrusselen, opplyser Bastesen.

Seksjonssjef i PSTs avdeling for kontraterror, Kai Roger Bastesen. Foto: PST

– Slik situasjonen er nå mener PST at ekstreme islamister utgjør den mest alvorlige trusselen, noe som blant annet skyldes økt radikalisering i forbindelse med krigføringen på Gazastripen og at terrororganisasjonen IS har trappet opp sin angrepsintensjon mot vestlige mål, som også påvirker sikkerhetssituasjonen i Norge, sier Bastesen.

– Samtidig er det viktig at vi ikke undervurderer trusselen fra høyreekstremister.



22. juli-terroristen ble radikalisert ved blant annet høy aktivitet i høyreekstreme fora og nettsider som fremmet fascistisk og islamfiendtlig ideologi. I dag spiller internett og sosiale medier en enda større rolle når det kommer til radikalisering, mener PST.

– Sammenlignet med trusselen før 22. juli 2011 er terrortrusselen i Norge mer mangfoldig samt preget av en samtid hvor sosiale medier og internett i større grad bidrar til å spre ekstremistisk og voldsinspirerende ideologi som også appellerer til mindreårige, sier Bastesen.



– Sistnevnte muliggjør også at individer i Norge kan ta del i transnasjonale grupper og komme i forbindelse med sentrale terrororganisasjoner. I sum er terrortrusselbildet i Norge blitt mer komplekst.



Radikalisering i skjulte nettverk

Og nettbaserte plattformer har bidratt vesentlig i hvordan høyreekstremismen har utviklet seg i Norge de siste ti-femten årene, mener PST.



– Den mest merkbare utviklingen er at høyreekstremisme har beveget seg bort fra offentligheten og inn i det digitale rom, gjerne i skjulte digitale og transnasjonale nettverk. Høyreekstremistiske og radikaliserte miljøer er ikke like synlige i den grad vi så tidligere.

At radikalisering kan foregå på lukkede, digitale plattformer, gjør det forebyggende arbeidet med å avdekke trusler vanskeligere. PST trekker fram dette som en av de største utfordringene i dag.

– Dette reduserer ikke terrorfaren, men fører at det kan bli mer ressurskrevende å oppdage potensielle terrortrusler der det foregår radikalisering og nettverksbygging på ulike digitale plattformer, sier Bastesen.

Flere mindreårige

Høyreekstremismens hovedideer gjelder fortsatt, men landskapet har blitt langt mer komplekst, forklarer Bastesen.

– Miljøene bygger på en rekke konspirasjonsteorier og henter inspirasjon fra ulike arenaer og subkulturer. Ideologien kamufleres ofte gjennom bruk av humor, for eksempel i form av «memes» , eller gjennom referanser til tradisjonelle og konservative verdier, som «tradwives» -idealene og et sterkt fokus på maskulinitet.



Bastesen trekker også fram at høyreekstreme aktører i stadig økende grad er mindreårige.

– Det gjør at PST har økt bevissthet på at vi må samarbeide tettere med andre aktører innenfor utdanningssektoren og helsevesenet. Å forebygge radikalisering er et felles samfunnsansvar som involverer en rekke aktører.

Forrige uke meldte Dagbladet at PST avverget et terrorangrep hvor mindreårige var tiltenkt en rolle.

– Bedre rustet i dag



– Har samfunnet og PST blitt bedre rustet til å avdekke lignende trusler som 22. juli i dag?



– PST og andre norske myndighetsorganer er bedre rustet til å avdekke terrortrusler i dag enn det som var tilfelle i 2011. Vi har økt egen kapasitet og fått på plass viktige lovendringer, men samtidig står vi også overfor aktører som også utvikler sin kompetanse og evne til å utføre terrorhandlinger. I tillegg er dette også situasjonsbetinget, svarer Bastesen.

Utøya oktober 2011. Foto: Mimsy Møller

– Beredskapen sviktet

Etter terrorangrepene fikk både politiet og beredskapen sterk kritikk. 22. juli-kommisjonens rapport pekte på alvorlige svikt i håndteringen fra både politiet og statlige myndigheter.

– Mye gikk galt da terrorangrepet skjedde, sier Grete Anita Dyb til Dagsavisen.



Hun er forsker ved NKVTS og prosjektleder for Utøyastudien . Etter over et tiår med arbeid med overlevende og pårørende har hun sett hvordan 22. juli har påvirket livene deres – også i lang tid etter angrepet.

– Beredskapen sviktet og det førte til mer fokus og bedre tjenester for akutt beredskap i livsfarlige situasjoner. Dessverre sviktet beredskapen også på andre måter. Vi har sett at helsehjelpen ble for dårlig for mange og de overlevende og deres foreldre har slitt med mange posttraumatiske stressreaksjoner (PTSD) over mange år, sier Dyb.



NKVTS-forsker Grete Anita Dyb. Foto: Kristoffer Sandven / NKVTS

– Vi er ikke i havn

I studien kommer det også fram at omtrent halvparten av overlevende fra Utøya kjenner på traumerelatert skam og skyld.

Dyb mener at lærdommen fra 22. juli ikke er fulgt opp med gode beredskapsplaner for tidlig helsemessig oppfølging etter katastrofer og med tilpassede helsetjenester over tid for de som opplever sterke reaksjoner.

– Så mange som tre av ti slet fortsatt med PTSD ni år etter angrepet og dette påvirker helse og fungering i stor grad. Helseberedskapen må bli bedre for de som utsettes, men dessverre har vi i studien etter 25. juni under pride-feiringen sett at de berørte derfra heller ikke ble fulgt opp godt nok av helsetjenestene.



– 22. juli må derfor også minne oss om at vi ikke er i havn med å rigge bedre beredskap også for psykiske reaksjoner og tilstander, sier Dyb.