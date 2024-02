Russland-kjenner: – Putin må tromme opp en frykt

Opposisjonspolitikeren Navalnyj var en av Vladimir Putins mest profilerte kritikere i en årrekke. Nylig døde han plutselig i straffekolonien han satt fengslet i nord i Russland. President Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov har ifølge NTB avvist påstandene fra enken etter Aleksej Navalnyj, Julia Navalnaja, om at ektemannen ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

Malcolm Dixelius mener opposisjonen i Russland nå er brakt til taushet.

– På hjemmebane (i Russland) er opposisjonen død. Offisielt sett pågår det jo en slags valgkamp før presidentvalget, men den fins jo egentlig ikke. Det fins ikke et politisk liv, sier forfatteren i et intervju hos svensk TV 4.

Dixelius har bakgrunn som journalist, forfatter og dokumentarfilmskaper. Sammen med den russiske journalisten og forfatteren Andrej Konstantinov har han skrevet bøkene «Rysslands undre värld» og «Maffians Ryssland».

Forfatter og Russland-ekspert Malcolm Dixelius. (Frankie Fouganthin / Wikimedia Commons)

– I prinsippet har Putin vunnet

Oberstløytnant Joakim Paasikivi ved den svenske Försvarshögskolan vært inne på det samme som Dixelius om det kommende valget i Russland.

– Det kalles valg, men det er jo en slags lojalitetsparade. I prinsippet har Putin vunnet allerede, i og med at han stiller. Men for å fortsette spillet om at det er et fritt valg, så tror jeg han kommer til å bedrive det som i andre land kalles valgkamp, sa svensken nylig.

Joakim Paasikivi ved Den svenske försvarshøgskolan. (Anders G Warne)

Verken en sannhet eller en legitim president vil komme ut av det russiske valget 17. mars, mener Malcolm Dixelius.

– Det fins ingen entusiasme for krigen, eller det som pågår i Russland i dag. Det betyr at Putin må tromme opp frykt slik at han kan bli ved makten, mener Dixelius.

Navalnyj-støttespillere kan fortsette kampen

Dagsavisen omtalte nylig at SmåRådina, foreningen som jobber for russisk demokrati, mener Aleksej Navalnyj er en person det blir svært vanskelig å erstatte.

– Aleksej Navalnyjs død er et sjokk for veldig mange, som hadde et lite håp for det demokratiske Russland. Navalnyj forblir et forbilde av et menneske med sterk tro på demokratisk, åpent og rettferdig Russland, skrev foreningen i en pressemelding før helgen.

– Er det noen som kan ta over kampen for et demokratisk Russland etter Navalnyj?

– Det må i så fall være hans nærmeste kollegaer, Lilia Tsjanysjeva og Ksenia Fadejeva som begge sitter fengslet på hver sin kant, sa styreleder Evgeniya Khoroltseva i SmåRådina til Dagsavisen.

Dagsavisen har også omtalt at svaret på hvem som skal stå i bresjen i kampen mot Putins stadig mer autoritære og brutale regime, kan ligge i Navalnyjs nærmeste krets.

Stiftelsen Antikorrupsjonfondet lever i beste velgående i utlandet, der ledelsen fortsetter å kritisere russiske myndigheter og undersøker korrupsjonstilfeller i hjemlandet.

Styreleder i SmåRådina, Evgeniya Khoroltseva, demonstrerte utenfor den russiske ambassaden fredag. (Privat)

---

Fakta om Vladimir Putin

Russisk opposisjonspolitiker med millioner av følgere i sosiale medier.

Født i 1976, gift og har to barn. Ifølge russiske myndigheter døde Navalnyj 16. februar.

Startet i 2007 en stor antikorrupsjonskampanje, men har vært en kontroversiell skikkelse i den russiske opposisjonen på grunn av sin nasjonalisme.

Ble sommeren 2020 forgiftet med nervegiften novitsjok og tilbrakte nær et halvt år på sykehus i Berlin.

Ble pågrepet umiddelbart ved sin hjemkomst til Russland i januar 2021, noe som utløste enorme demonstrasjoner.

Sittet i straffekoloni siden 2021, dømt for en rekke lovbrudd som han og hans støttespillere mener er politisk motivert.

Blant disse lovbruddene er hvitvasking, finansiering av ekstremisme, ulovlig organisasjonsbygging, rehabilitering av nazisme og brudd på meldeplikten. Sistnevnte brudd skjedde mens han lå på sykehus i Tyskland og ble behandlet for forgiftning.

(Kilde: NTB)

Vladimir Putin. (Ramil Sitdikov/AP)

---

