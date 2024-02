Kreml-talsmann avviser påstander om Navalnyj-forgiftning

Julia Navalnaja hevdet dette i en videouttalelse mandag.

President Putin har ikke sett videoen, opplyser talsmann Dmitrij Peskov tirsdag. Han betegner samtidig påstandene om at den fengslede regimekritikeren ble utsatt for nervegiften novitsjok som ubegrunnede.

Peskov sier også at han avstår fra å kommentere påstandene om at Vladimir Putin står bak et drap på Navalnyj, ettersom Navalnaja nettopp har mistet mannen sin.

Han betegner imidlertid påstandene om at presidenten er ansvarlig for dødsfallet som «ubegrunnede og forkastelige».

