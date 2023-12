Ekspert: – I prinsippet har Putin allerede vunnet

Nylig bekreftet Russlands president at han vil fortsette å styre landet. Russerne går til valgurnene 17. mars 2024.

– Det kalles valg, men det er jo en slags lojalitetsparade. I prinsippet har Putin vunnet allerede, i og med at han stiller. Men for å fortsette spillet om at det er et fritt valg, så tror jeg han kommer til å bedrive det som i andre land kalles valgkamp, sier oberstløytnant Joakim Paasikivi til Sveriges Radio.

Paasikivi er ekspert i krigsvitenskap ved Den svenske Försvarshögskolan. Paasikivi mener Putin vil bygge opp illusjonen av at han er den eneste som kan lede Russland, og at det er Vesten som har angrepet russerne.

– I KGB-apparatet, der Putin «kommer fra», var det en utbredt idé om at hvis det var motstand mot Sovjetunionen og kommunistregimet i østeuropeiske land, så måtte det skyldes Vestens renkespill. Alt dette er tankegods som Putin har med seg, og som preger hvordan han tenker, sa forfatter John Færseth til Dagsavisen nylig.

Joakim Paasikivi ved Den svenske försvarshøgskolan. (Anders G Warne)

Putin-mål i Ukraina

I sin ferske bok «Spesialoperasjon» hevder Færseth at Putin er blitt både Ukrainas og Russlands verste fiende.

– For det første har Russland blitt en pariastat. For det andre har landet og hæren lidd økonomisk på grunn av at krigen i Ukraina er veldig kostbar. De militære ressursene er kraftig svekket. Dessuten har det skjedd en enorm hjerneflukt. Med hjerneflukt mener jeg at mange, spesielt unge og utdannede mennesker, har forlatt landet. Og det er slett ikke sikkert at de kommer tilbake til Russland, har Færseth sagt til Dagsavisen.

Det var ventet at Putin ville kunngjøre sin ambisjon om å stille i 2024 – og at han vinner valget og fortsetter som president til 2030. Mange av presidentens kritikere har gjennom årene forlatt landet eller blitt fengslet, og det er lite spenning knyttet til resultatene.

Før valget mener flere, svenske Paasikivi inkludert, at Putin i forkant av valget vil gjøre alt for å demonstrere framgang i krigen i Ukraina. Tirsdag sa FFI-forsker Tor Bukkvoll til Dagsavisen at Putin har sett seg ut Avdijivka, en liten by i nærheten av Donetsk, som en mulig seier å vise fram.

– Byen har vært en slags «bulk» i frontlinjen siden 2014, noe som har irritert russerne. Det er ikke umulig at de kan klare å ta den, selv om det neppe er nært forestående, sier Bukkvoll.

Bildet er tatt i ukrainske Avdijivka i mars i år. Byen er blitt hardt rammet av krigen. (ARIS MESSINIS/AFP)

Tror ikke på russisk gjennombrudd

Paasikivi tror altså det er sannsynlig at Russland klarer å ta Avdijivka. Men hva betyr byen egentlig strategisk?

– Ikke veldig mye, annet enn at det nå virker som om Russland har initiativet inn mot vinteren. Ukraina kommer mer til å forsvare seg. Jeg tror ikke russerne vil få noe veldig stort gjennombrudd, men de vil fortsette å «trykke» Ukraina, sier oberstløytnanten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som onsdag landet på norsk jord i forbindelse med et nordisk toppmøte i Oslo, uttalte tidlig i desember at han vil ha fart i byggingen av forsvarsanlegg ved fronten i nord og øst der russiske styrker presser ukrainerne flere steder. Zelenskyj nevnte spesielt Avdijivka og Marjinka, begge utsatte byer i Donetsk-regionen. I Kharkiv-regionen trakk han fram fronten ved Kupjansk og ved Kupjansk-Lyman, skriver NTB.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kjemper for tiden en hard kamp for at Vesten fortsatt skal støtte Ukraina økonomisk og militært. (PAUL MORIGI/AFP)

Tor Bukkvoll tror Zelenskyj Ukraina vil tenke nytt i kampen mot Putin og Russland.

– Motoffensiven til ukrainerne gikk ikke noe særlig. Ukraina må nå bruke tid på å tenke seg om. De må se etter en annen måte som er mer effektiv, og tenke på hva de trenger av våpen og trening for å få det til. Jeg tror det kan gå mot at 2024 blir et år der Ukraina tenker seg om og bygger opp igjen, for å senere kunne gå mer offensivt til verks, sier FFI-forskeren.

Ukraina fordømmer Russlands planer

71 år gamle Vladimir Putin har vært Russlands president i 19 år, og sammenhengende siden 2012.

I forbindelse med valget legger russiske myndigheter opp til at det også skal stemmes i Donetsk, Luhansk, Kherson og Zaporizjzja – ukrainske regioner som ble ulovlig annektert i fjor, men som ikke er fullstendig under russisk kontroll – i tillegg til Krim-halvøya, som ble ulovlig annektert i 2014.

– Vi ber verdenssamfunnet fordømme Russlands planer om å holde presidentvalg i de okkuperte ukrainske områdene og innføre sanksjoner mot dem som organiserer og gjennomfører valget, har ukrainsk UD uttalt om planene, ifølge NTB.

