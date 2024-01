Stor bekymring for kaotisk utvikling i Ecuador – gjengvolden har nådd et nytt nivå

Tirsdag stormet væpnede menn med finlandshetter en statseid TV-kanal midt under en sending i havnebyen Guayaquil. Der tvang de livredde ansatte i gulvet og avfyrte skudd.

– Ikke skyt, vær så snill, ikke skyt, ropte en kvinne da skudd ble avfyrt.

Senere ble det meldt at alle de 13 væpnede mennene var pågrepet, og at de blir siktet for terror. Hvorvidt noen av de ansatte ble fysisk skadd, er ikke kjent.

Etter 30 minutters direktesendt terror, ankom politiet studioet og fikk kontroll på situasjonen.

Panikk i gatene

Kriminelle gjenger truer også med å drepe tilfeldige mennesker ute i gatene, enten det er politi eller sivile.

I flere byer oppsto det panikk i gatene da kaoset brøt ut tirsdag, og flere butikker og kontorer valgte å stenge, samtidig som folk skyndte seg hjem. Fysisk undervisning er innstilt over hele landet fram til fredag.

En video som sirkulerer i sosiale medier viser en bortført politibetjent som blir tvunget til å lese en beskjed til president Daniel Noboa:

– Du erklærte krig, da er det krig du får. Du erklærte unntakstilstand. Vi erklærer politi, sivile og soldater som krigsbytte, sier den sterkt pregede politimannen.

Minst ti personer er drept i gjengvolden i løpet av et døgn, åtte av dem i Guayaquil og to i nabobyen Nobol, ifølge politiet. Minst sju politifolk er dessuten bortført.

Gjengleder rømte

Kaoset brøt ut etter at en beryktet narkobaron rømte fra fengsel mandag. President Daniel Noboa erklærte en 60 dager lang unntakstilstand, og dermed eksploderte volden.

Det er også meldt om flere eksplosjoner og biler som er satt i brann, blant annet i hovedstaden Quito.

USA og Spania er blant landene som har uttrykt sterk bekymring for utviklingen. Peru har innført unntakstilstand langs grensen til Ecuador, mens Kinas ambassade og konsulater i Ecuador holder stengt.

Norge har skjerpet reiserådet til Ecuador og ber norske statsborgere være ekstra forsiktige, mens både Frankrike og Russland advarer sine borgere mot å reise til landet.

Chile, Colombia og Brasil har sendt støtteerklæringer til president Noboa.

– USA holder kontakten

Noboa har gitt militæret ordre om å gripe inn for å «nøytralisere» de kriminelle gjengene etter å ha erklært «intern væpnet konflikt».

Det er også satt i gang en storstilt politijakt på den rømte narkobaronen José Adolfo Macias, også kjent som Fico. Han leder landets mektigste kriminelle gjeng Los Choneros og er dømt til 34 års fengsel for organisert kriminalitet, narkosmugling og drap.

– Svært bekymret for dagens vold og kidnappinger i Ecuador, skriver Brian Nichols i det amerikanske utenriksdepartementet på X/Twitter. USA vil fortsatt ha tett kontakt med teamet til Ecuadors president, legger han til.

Nichols er øverste ansvarlig for USAs politikk overfor Latin-Amerika.

Russlands utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at de håper at myndighetene greier å få kontroll over situasjonen «uten innblanding utenfra».

Fra fred til kaos på få år

Høyreorienterte Noboa (36) lovet kamp mot vold og korrupsjon da han i høst overraskende vant presidentvalget. Han er sønn av Ecuadors rikeste mann Álvaro Noboa, som har bygget sin formue på bananeksport.

For bare fire år siden var Ecuador ett av Latin-Amerikas fredeligste land. Men de siste årene har narkokartellenes innflytelse i landet økt drastisk. Tusenvis av mennesker blir drept hvert eneste år. I fjor ble minst 7.592 mennesker drept, mot 4.426 året før, ifølge politiets oversikt. Lovløsheten preger også helt vanlige boligstrøk, der folk når som helst risikerer å bli ranet på åpen gate. Flere tilfeldige ofre er også blitt drept i sine egne nabolag, i tillegg til politikere, dommere og politifolk.

Blant dem som ble drept i fjor, var presidentkandidaten Fernando Villavicencio. Han ble skutt tre ganger i hodet da han forlot et valgmøte i hovedstaden Quito. Få timer før hadde Villavicencio lovet en utrenskning av korrupte politifolk knyttet til de kriminelle gjengene.

Den brutale utviklingen skyldes at landet ligger mellom verdens største kokainprodusenter, Peru og Colombia. Landet har dermed blitt en slagmark for ulike narkokarteller som kjemper om kontrollen over smuglerrutene. De bruker blant annet skip med bananer til å smugle kokain til blant annet Europa.

