Bananarving (35) vant valg – starter kamp mot vold og korrupsjon

Noboa (35) ledet med over 52 prosent av stemmene da nær 90 prosent av stemmene var talt opp søndag kveld lokal tid. Da erkjente hans eneste motkandidat i den avgjørende runden, venstreorienterte Luisa González (45), tap og gratulerte ham med seieren.

Seieren er også bekreftet av landets valgkommisjon (CNE).

Høyreorienterte Daniel Noboa er sønn av Ecuadors rikeste mann, Álvaro Noboa, som har bygget sin formue på bananeksport. At han i det hele tatt kom videre til siste runde var valgets store overraskelse.

– I morgen starter vi på jobb for et nytt Ecuador. Vi skal gjenoppbygge et land som er sønderknust av vold, korrupsjon og hat, sa Noboa til sine støttespillere etter at seieren var klar.

Streng beskyttelse

González var tidligere alliert av ekspresident Rafael Correa og hadde flere posisjoner i hans regjering. Hun fikk flest stemmer i første valgrunde og ledet på meningsmålingene før andre runde.

De to valgrundene har vært bevoktet av en politi- og militærstyrke på rundt 100.000 tjenestepersoner. Landet opplever en kraftig voldsbølge, og i august ble presidentkandidaten Fernando Villavicencio skutt og drept på et valgmøte.

Begge presidentkandidatene hadde også søndag på seg skuddsikker vest og var omringet av sikkerhetsvakter da de avla stemme.

Men presidenten for landets valgkommisjon, Diana Atamint, kunne da valglokalene stengte søndag, melde at ingen større voldshendelser var registrert.

– I dag har Ecuador og demokratiet triumfert, sier hun i en uttalelse.

Vold og kokain

Noboa får embetet for 15 måneder i første omgang. Det er resten av perioden til avtroppende president Guillermo Lasso, som gikk av og skrev ut nyvalg for å unngå riksrett for mistanker om økonomisk fusk.

Ecuador hadde i fjor rekordhøye 4600 dødsfall som følge av vold. I år passerte tallet 3500 allerede første halvår. Veldig mange av dem skyldes konflikter mellom narkotikakarteller fra både Mexico, Colombia og Balkan.

Mange er også drept i opptøyer i landets fengsler. For en ukes tid siden ble de seks colombianerne som ble pågrepet og siktet for attentatet mot Villavicencio, tatt av dage i fengselet i storbyen Guayaquil.

Smugler i banankasser

Det søramerikanske landet er verdens største eksportør av bananer. Problemet er at Ecuador også ligger mellom verdens største kokainprodusenter, Peru og Colombia. Smuglerne har i lang tid skjult kokain i konteinere fylt med bananer og skapt store problemer for den viktige industrien den nyvalgte presidenten ble født inn i.

Ecuadorianere har ett overordnet krav til en ny president: sikkerhet. Den relativt ferske politikeren Daniel Noboa sverger nå på å få landet inn på rett spor.

I valgkampen har han lovet å opprette nye etterretningsenheter for å håndtere gjengene, utstyre sikkerhetsstyrker med taktiske våpen og huse landets mest farlige straffedømte til havs på fangeskip.

– I dag har vi skrevet historie. Vi skal få et land der løfter ikke blir glemt etter valgkampen, og hvor korrupsjon blir straffet, skriver Noboa i en melding på X etter seieren.

