– Vi har valgt å stå på riktig side av historien

– Ukrainas framtid er i EU. Det er en fantastisk nyhet, som vi fra dansk side har presset hardt på for. I dag har vi valgt å stå på riktig side av historien. Det er en seier for Ukraine. Og det er en seier for Europa, sier Mette Frederiksen, ifølge nyhetsbyrået Ritzau. Medier som danske BT har også omtalt saken.

Uttalelsen kom etter at EU-president Charles Michel torsdag skrev på X/Twitter at EU altså åpner for medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova.

Orbans EU-trusler

– Det europeiske råd har vedtatt å åpne medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova. Toppmøtet har gitt kandidatstatus til Georgia. Og EU vil åpne medlemskapsforhandlinger med Bosnia-Hercegovina når de har oppfylt de nødvendige kriteriene, skrev Michel.

På forhånd var det tvil rundt potensielle Ukraina-forhandlinger, da Ungarns statsminister Viktor Orban i lang tid hadde sagt at han ikke ville tillate at EU startet medlemskapssamtaler med Ukraina. Men da avgjørelsen skulle tas under EU-toppmøtet i Brussel torsdag, forlot han salen og avsto fra å stemme.

Hva som fikk Orban til å skifte mening, er foreløpig ikke kjent. Men til ungarsk radio sier han at Ungarn fortsatt kan blokkere Ukrainas medlemskapsforhandlinger. Orban har lovet at landet kommer tilbake til saken neste år etter «behørige forberedelser», ifølge NTB.

Ser på Ukrainas framtid

Ungarn har dessuten lagt ned veto mot EUs pakke på 50 milliarder euro, eller rundt 577 milliarder kroner, til Ukraina.

– Vi er ikke i mål ennå. Det er et felles ansvar å holde kursen. Vi skal fortsatt sikre økonomisk støtte til Ukraina nå og på lang sikt, og støtte dem med det de trenger i framtiden, sier Mette Fredriksen.

