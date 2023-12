Samtidig gis Georgia status som kandidatland.

Det betyr at Ungarns Viktor Orban, som i ukevis har sagt blankt nei til å åpne medlemskapsforhandlinger med Ukraina, har gjort helomvending.

På toppmøtet forhandles det også om en pakke på 50 milliarder euro, om lagt 590 milliarder kroner, til Ukraina.

Michel kunngjorde vedtaket på X/Twitter like etter kl. 18.30 torsdag kveld.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er en seier for landet hans og hele Europa at EU åpner medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova.

Også Moldova gleder seg over nyheten. President Maia Sandu sier at landet er klare for å jobbe hardt for et medlemskap i EU.