Spår aktiv vulkanperiode på Island: – Hele byen kan bli flyttet

10. november ble kystbyen Grindavik på Island evakuert på kort varsel, etter en periode med voldsom seismisk aktivitet med tusener av jordskjelv av ulik styrke.

Torsdag justerte islandsk politi ned farevarselet for vulkanutbrudd, og innbyggerne får nå lov å reise hjem i lengre perioder hver dag. Men årevis med usikkerhet venter nå dem som bor i kystbyen, skriver NTB.

– I ytterste konsekvens må man flytte hele Grindavik til et tryggere sted. Det er allerede diskutert på Island. Det vil i så fall få store konsekvenser for beboerne der, og store økonomiske konsekvenser generelt, sier vulkanekspert Haflidi Haflidason til Dagsavisen.

Han er geolog og professor emeritus ved Institutt for geovitenskap hos Universitetet i Bergen (UiB). Haflidason var nylig på Island på ferie, og følger situasjonen i hjemlandet tett og med stor interesse.

Haflidi Haflidason, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. (Pressefoto UiB)

– Kan vare i 200 år

Varslingsnivået i Grindavik ble redusert fra «akutt fare» til «fare» torsdag, men myndighetene understreker at et vulkanutbrudd fremdeles kan skje, ifølge Islands kringkasting Rúv. Et eventuelt vulkanutbrudd anses imidlertid å kunne bli mindre enn det som tidligere var fryktet.

De rundt 4000 innbyggerne i Grindavik, rundt fire mil sørvest for hovedstaden Reykjavik, hadde fram til torsdag kun fått lov til å reise tilbake for å hente helt nødvendige ting.

I byen er luften full av damp fra sprengte varmtvannsrør og strømnettet sliter med å holde seg i drift om natten på grunn av skadene på infrastrukturen. Lokalbefolkningen overnatter på hoteller, hos venner og familie, og på krisesentre mens de venter på at livet skal vende tilbake til normalen.

Dronefotografi av ødeleggelser inne i Grindavik, Island. (Bjorn Steinbekk/AP)

Uansett hva som til slutt vil skje, har Rúv rapportert om at jordskjelvaktiviteten kan bære bud om en ny virkelighet på Reykjaneshalvøya. Det er tredje år på rad at vulkaner på halvøya har hatt utbrudd. Vulkanen Litli-Hrútur sør for Islands hovedstad Reykjavik hadde utbrudd i sommer.

– Geologer på Island sier at vi sannsynligvis er i ferd med å se starten på en ny aktiv periode med seismisk og vulkansk aktivitet i dette området. Den kan vare så lenge som i 100 til 200 år, forklarer Haflidi Haflidason.

Vulkanutbrudd på Island I sommer våknet Litli-Hrútur til liv. Dagsavisen-journalist Jørn H. Skjærpe var på plass for å se utbruddet med egne øyne. Islandske forskere ses i forgrunnen.

Samtidig er det ikke så oppsiktsvekkende som det kan høres ut.

– Det har alltid vært et område med mye jordskjelvaktivitet. I så måte er det ikke så veldig «uvant», påpeker Haflidason.

[ UD har oppdatert reiseinformasjonen til Island ]

– Mamma sa at hun aldri vil tilbake

Men situasjonen skaper stor uro for Grindaviks innbyggere. Noen av de evakuerte innbyggerne har lurt på om de noensinne kommer hjem. Og når de eventuelt kan komme hjem, hva da?

– Det kommer til å være mange som ikke vil reise tilbake dit. Moren min sa «jeg vil aldri dit igjen», forteller Eythor Reynisson, som er født og oppvokst i Grindavik, til NTB.

– Dette er en fase hvor folk er litt forvirret. Hva skal de tro? De venter på svar fra myndighetene, men det er egentlig ingen som kan helt gi konkrete svar om hva som vil skje. De klør seg litt i hodet, sier UiB-professor Haflidason til Dagsavisen.

Et folketomt Grindavik på Island. (Bjorn Steinbekk/AP)

---

Vulkan-fakta

En vulkan er en åpning i jordskorpen hvor magma og gass transporteres opp i dagen fra jordens indre. Magma er smeltet materiale som blir til en bergart når det størkner. Begrepet vulkan omfatter også fjellet som dannes rundt åpningen.

Magma som renner ut på overflaten kalles lava. Hendelser der lava og annet materiale strømmer ut fra vulkanen kalles for utbrudd. Vulkanutbrudd ligner ofte en eksplosjon, fordi store mengder gass brått frigjøres fra lavaen idet den når overflaten og trykket faller. Vulkaner kan bestå av én eller flere utbruddsåpninger. Åpningen får oftest en gryte- eller traktform og kalles krater.

Typer av vulkaner er for eksempel skjoldvulkaner, tefravulkaner, stratovulkaner og spaltevulkaner.

(Kilde: Store norske leksikon)

---

[ Den blå lagune holder stengt ]

Store ødeleggelser i Grindavik

Usikkerheten skyldes blant annet at det er vanskelig å sammenligne akkurat Grindavik-situasjonen med tidligere tilfeller på sagaøya.

– Det som kanskje har lignet mest på situasjonen vi ser nå, er en periode med aktivitet nord på Island i perioden 1970–1980. Det oppsto en «rift» ved Mývatn, og der fikk man fulgt med nøye og lenge. Det viste det seg at det kom magma opp til jordskorpen ved rundt 20 tilfeller, i en periode på rundt ti år. Men det kom bare helt til overflaten i rundt halvparten av tilfellene, sier Haflidason.

UiB-professoren mener det er noe av det samme man observerer nå. Magma strømmer under overflaten i Grindavik-området, men kommer foreløpig ikke helt opp til overflaten.

– Og det strømmer fortsatt magma under bakken. Hvis det ikke roer seg, vil det komme opp til overflaten. Men det vil kanskje ikke bli et så stort utbrudd som man hadde fryktet, sier Haflidason.

Men den seismiske aktiviteten har satt tydelige spor. Med enorme sprekker som deler veier i to og som har knust betongfundamentet på flere bygninger, ligner det en gang så billedskjønne Grindavik nå på en krigssone.

Veiene i kystbyen har fått hard medfart. (MARKO DJURICA/Reuters)

[ Hasteforslag om beskyttelsesmur vedtatt på Island ]

Parallell til Vestmannaeyjar for 50 år siden

Haflidason sier det blir dramatisk for befolkningen hvis en vedvarende periode med jordskjelv gjør at Grindavik til slutt må flyttes som permanent bosetting.

– Det vil være veldig trist, for Grindavik er et velfungerende samfunn. Blant annet har de et fantastisk idrettsmiljø der, forklarer professoren.

– Kanskje man kommer til at dagens Grindavik kan bestå som feriehus og lignende, men ikke som «permanent» bosetting. Så vi får se hva myndighetene finner ut, for de har mye å diskutere. Men jeg tror de først vil vente og se litt til det har roet seg, tilføyer han.

Under det store utbruddet på Vestmannaeyjar i 1973, da det kom utbrudd i bebyggelsen, måtte også mange flytte som konsekvens.

I sommer fikk vulkanen Litli-Hrútur utbrudd sør for Islands hovedstad. Både islendinger og turister dro i hopetall for å besøke området. (KRISTINN MAGNUSSON/AFP)

Det var vulkanen Helgafjell på Heimaey, som var antatt å ha vært død i flere tusen år, som fikk et kraftig utbrudd for 50 år siden. Vestmannaeyjar ble begravet i aske og rundt 4.000 mennesker måtte evakueres.

– Mange måtte flytte, eller ønsket å flytte, i etterkant av det utbruddet. Og nå, som da, har noen snakket om å eventuelt kjøpe inn «ferdige» trehus fra Norge hvis man ender opp med å måtte flytte Grindavik. Det fins hus man enkelt kan få fraktet over og enkelt få satt opp. Men det blir uansett veldig dyrt hvis så skulle skje, sier Haflidason.

[ Vulkanekspert om Island-drama: – Ingen vet hva som vil skje ]

Les mer om situasjonen i Grindavik her

[ Island vurderer å spyle vann på lava for å redde utsatt by fra vulkanutbrudd ]

[ Islands statsminister: Ingen er bedre forberedt på vulkanutbrudd ]

---

Ingen askesky

Island huser 33 aktive vulkansystemer, det høyeste antallet i Europa. I april 2010 førte et utbrudd i vulkanen under Eyjafjallajökull til at flytrafikken over det meste av Europa ble lammet. Flere tettsteder har tidligere blitt rammet av utbrudd.

Grindavik ligger i nærheten av både Keflavik-flyplassen. Men forskere mener et nytt utbrudd trolig vil produsere lava, men ikke noen askesky. Det samme har Haflidi Haflidason uttalt til Dagsavisen tidligere.

Da denne avisen gikk i trykken fredag ettermiddag, var situasjonen fortsatt uendret i Grindavik.

Eyjafjallajökull-utbruddet (bildet) i 2010 sørget for at mange nordmenn ble såkalt askefaste da flytrafikken måtte stenge. Dét trenger man ikke frykte denne gang, hvis det skulle komme et utbrudd. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

---

[ Orban-brev med Ukraina-trussel: – Tar det til et nytt nivå ]