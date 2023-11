Vulkanekspert om Island-drama: – Ingen vet hva som vil skje

– Situasjonen er fortsatt helt uavklart. Det har vært hundrevis av små jordskjelv i går og i natt.

Det sier Haflidi Haflidason, geolog og professor emeritus ved Institutt for geovitenskap hos Universitetet i Bergen (UiB), til Dagsavisen. Han er for tiden hjemme på Island på ferie, og der følger han situasjonen tett og med stor interesse.

Fredag kveld ble tettstedet Grindavik sørvest for Reykjavik evakuert på kort varsel. I flere dager har man ventet på et vulkanutbrudd på halvøya Reykjanes, der blant annet Grindavik, flyplassen Keflavik og de varme kildene – kjent som Den blå lagunen – ligger.

Haflidi Haflidason, professor emeritus ved Universitetet i Bergen. (Pressefoto UiB)

Et rystet Grindavik

Natt til mandag ble det registrert rundt 300 jordskjelv ved magmatunnelen i Grindavik, skriver NTB. Alle hadde en styrke under 3 på Richters skala, ifølge kringkasteren RUV. Tunnelen med magma er omtrent 15 kilometer lang, ifølge Islands meteorologiske institutt.

Naturkreftenes herjing er godt synlig i Grindavik, der befolkningen er evakuert. (RUV/RAGNAR VISAGE/Reuters)

– Spenningen knytter seg mye til denne magmatunnelen som går rett under overflaten. Det er en stor risiko ved å ta seg inn i selve Grindavik. Myndighetene får hele tiden ny data som analyseres, sier Haflidason.

Golfbanen ved Grindavik har fått kraftige skader som følge av jordskjelvene i området. (RUV/RAGNAR VISAGE/Reuters)

Lava kan nå kraftverket

Nøyaktig hvor utbruddet kommer, hvis det kommer, er viktig.

– Hvis man er særdeles uheldig, kan lava strømme ned til halvøyas viktige kraftverk, som ligger i området. Eller det kan strømme ned mot Grindavik. Myndighetene har snakket om hvorvidt man skal prøve å bygge barrierer i hui og hast, men det spørs om de har tid til det nå – eller om det er trygt nok å gjøre det. Et utbrudd kan komme raskt og uten forvarsel, sier Haflidason, som legger til at ferskvannskilden i området også kan rammes hvis marginene går imot.

Island har rundt 130 vulkanske fjell og rammes regelmessig av vulkanutbrudd. I sommer fikk vulkanen Litli-Hrútur utbrudd sør for landets hovedstad, men dette var relativt lite av størrelse.

Et fly suser over vulkanen Bárðarbunga under utbruddet i 2014. (BERNARD MERIC/Afp)

Askefast i 2010

Og befolkningen på sagaøya er vant til utbrudd. Vulkanen Bárdarbunga under isbreen Vatnajökull hadde et større utbrudd i 2014, og i april 2010 førte et utbrudd i vulkanen under Eyjafjallajökull til at flytrafikken over det meste av Europa ble lammet.

– Vi vil ikke se noen askesky denne gangen, hvis det blir et utbrudd. Det som skjedde i 2010 var at Eyjafjallajökull-utbruddet ikke hadde nok energi til å frakte asken over stratosfæren. Den holdt seg i lavtrykksfeltet. Dermed ble det problemer, forklarer Haflidason.

Eyjafjallajökull-utbruddet (bildet) i 2010 sørget for at mange nordmenn ble såkalt askefaste da flytrafikken måtte stenge. Dét trenger vi ikke frykte nå, sier ekspert. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

Island ligger over et såkalt varmepunkt på Den midtatlantiske ryggen, som danner grensen mellom Den eurasiske og Den nordamerikanske kontinentalplaten. Et varmepunkt er et område med stor vulkansk aktivitet over mange millioner år. Dette er årsaken til at øya i det hele tatt eksisterer, skriver NTB.

---

Vulkan-fakta

En vulkan er en åpning i jordskorpen hvor magma og gass transporteres opp i dagen fra jordens indre. Magma er smeltet materiale som blir til en bergart når det størkner. Begrepet vulkan omfatter også fjellet som dannes rundt åpningen.

Magma som renner ut på overflaten kalles lava. Hendelser der lava og annet materiale strømmer ut fra vulkanen kalles for utbrudd. Vulkanutbrudd ligner ofte en eksplosjon, fordi store mengder gass brått frigjøres fra lavaen idet den når overflaten og trykket faller. Vulkaner kan bestå av én eller flere utbruddsåpninger. Åpningen får oftest en gryte- eller traktform og kalles krater.

Typer av vulkaner er for eksempel skjoldvulkaner, tefravulkaner, stratovulkaner og spaltevulkaner.

(Kilde: Store norske leksikon)

---

Frykter verre vulkanutbrudd enn i 1973

Nylig sa geofysikeren Ármann Höskuldsson til RUV at et mulig utbrudd i Grindavik kan bli verre enn det store utbruddet på Vestmannaeyjar i 1973, ifølge NRK.

– Dét utbruddet kom inne i bebyggelsen. Det har vært forskjellen på utbruddene i etterkant, poengterer Haflidi Haflidason.

Det var vulkanen Helgafjell på Heimaey, som var antatt å ha vært død i flere tusen år, som fikk et kraftig utbrudd for 50 år siden. Vestmannaeyjar ble begravet i aske og rundt 4.000 mennesker måtte evakueres.

– På radioen i går hørte jeg faktisk et par som ble intervjuet. De hadde flyktet fra Vestmannaeyjar-utbruddet i 1973, og bosatt seg i Grindavik. Og nå måtte de igjen bli evakuert, sier Haflidason.

Vulkanutbrudd på Island I sommer våknet Litli-Hrútur til liv. Dagsavisen-journalist Jørn H. Skjærpe var på plass for å se utbruddet med egne øyne.

Samhold på Island

Islendingen sier situasjonen og frykten for utbruddet påvirker mange.

– Det er mye medfølelse blant folk. Det er et samhold der. En følelse av at man må ta vare på hverandre. Det er veldig ekkelt for dem som bor i området, som har hatt mange jordskjelv tett på kroppen – noen av skjelvene har vært veldig kraftige også, sier geologen.

Søndag kveld holdt den islandske presidenten Gudni Johannesson en tale til folket i Hallgrímskirkja i Reykjavik, skriver NTB.

– Vi håper på det beste, men forbereder oss på det verste som de ville naturkreftene kan gjøre med oss, sa presidenten.

Området rundt lille Grindavik preges av jordskjelvene de siste dagene. (RUV/RAGNAR VISAGE/Reuters)

Johannesson takket deretter sivilforsvaret og redningsarbeiderne, men også forskerne som undersøker alt av data.

– Kjære innbyggere. Vi vet fortsatt ikke om det blir et utbrudd i Grindavik. Hvis det skjer, vil vi håndtere problemet.

