UD har oppdatert reiseinformasjonen til Island

– Det er for tiden (nov 2023) høy jordskjelvaktivitet i et område på Reykjanes-halvøya sørvest for Reykjavik og det kan komme et vulkanutbrudd i området i nær fremtid. Badeanlegget Den blå lagune er stengt inntil videre, byen Grindavik er evakuert og det er skader på hus og veier. Veier inn til området er stengt, skriver departementet på sine nettsider.

UD ber nordmenn om å lytte til rådene fra islandske myndigheter, samt følge oppdateringer fra beredskapsmyndighetene, som heter Almannavarnir.

– Island er generelt et trygt land, sikkerheten er generelt på samme nivå som i Norge, understreker de samtidig.

(©NTB)