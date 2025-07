Vi må slutte å diskriminere de fattige

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Innleggsforfatter Henning Jon Grini Foto: John Mac

Vi har skapt et samfunn hvor penger og profitt har blitt viktigst. Det har vist seg å gå katastrofalt ut over våre medmennesker og planeten vi bor på.

USA er et trist eksempel på nettopp det – samfunnet har blitt så grådig og kynisk, at landet er i ferd med å bryte sammen. Forskjellen mellom fattig og rik har blitt grotesk. Det florerer av hjemløse, og frustrasjonen og sinnet over lønninger som ikke strekker til, er voldsom. Dette skaper grobunn for farlige populister som Trump, som nå er i ferd med å ta landet i en diktatorisk retning.

Men hvem er de fattige? Viste du at J.K. Rowling var alenemor på sosialhjelp mens hun skrev de første kapitlene av Harry Potter på kafeer i Edinburgh? Eller at Charlie Chaplin vokste opp i dyp fattigdom i London med en psykisk syk mor, var hjemløs flere ganger før han ble verdens mest kjente stumfilmstjerne? Mahatma Gandhi levde som fattig etter eget valg for å vise solidaritet med Indias fattige og for å leve enkelt i tråd med sin filosofi. Han var den som frigjorde India fra det britiske kolonistyre i 1947.

Annonse

Vi har en tendens til å stigmatisere de fattige, spesielt de som går på sosialhjelp, som knapt får utbetalt nok til å leve av. Det er en form for diskriminering. Men alle har et potensial, slik som Rowling, Chaplin og Gandhi viste. Det kan ikke være sånn at vår verdi kun skal måles i penger. Da har man som samfunn misforstått meningen med livet. Mange er de som har bidratt enormt til samfunnet uten å få betalt, spesielt gjelder dette kvinner. Dette kommer ikke til uttrykk ved å straffe dem økonomisk med en sum som knapt er til å leve av.

«Du blir ikke møtt som menneske på Nav. Du møter maktmisbruk. Det systemet som skulle være der for deg når du er i en sårbar situasjon og løfte deg opp, bryter deg ned,» sier Elisabeth Thoresen, leder for AAP-aksjonen og tidligere Nav-ansatt.

Ifølge NAVs egne tall ble det i 2023 utbetalt til sammen 9,7 milliarder kr. i sosialhjelp. Dette er småpenger i den store sammenheng. Til sammenligning vil en eneste ny fregatt koste rundt 25 milliarder – Norge har planer å kjøpe fem av dem. Fram til 2036 skal Norge bruke ufattelige 1624 milliarder på Forsvaret. Oljefondet sitter på verdier som er verdt 2000 ganger mer enn sosialhjelpen. De 10 rikeste nordmennene – som alle er menn – sitter på verdier tilsvarende 731 milliarder. Det kunne betalt sosialhjelp til alle i Norge i mange tiår fremover.

Vi må kunne finne en mer human og tillitsfull modell som løfter folk opp i stedet for å trykke dem ned. Det burde vært en selvfølge at alle mennesker får dekket sine grunnleggende behov uten noen form for betingelser. Det er faktisk en menneskerett. Dette kan for eksempel løses med en grunninntekt – en ubetinget inntekt til alle, og som dekker basisbehov. Det vil redusere et allerede stort byråkratisk Nav, hvor mye krefter brukes til skjemavelde og hvor kontrollkultur er utbredt.

Annonse

Pengene hver enkelt får vil jo gå tilbake til samfunnet igjen. Det vil også frigjøre potensial og kreativitet hos folk når de slipper å bekymre seg. Dessuten ønsker jo alle å bidra med noe. Det vil bli mindre belastning på helsevesenet og folk vil få et bedre liv. De vil føle seg verdsatt.

Vi vet hvordan det går med et land hvor man ikke tar vare på sine innbyggere. Et godt samfunn får man når man slutter å diskriminere mennesker, enten de har en annen hudfarge, er skeiv eller fattig.