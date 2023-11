Spillet mellom Putin og Zelenskyj: – Vi må ta faren på alvor

Ukraina står i sentrum av det som kan ende opp med å bli en tredje verdenskrig, sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i intervjuer med The Sun og Fox News. Han beskylder Russlands president Vladimir Putin for å ville «starte små branner som kan spinne ut av kontroll» verden rundt.

Zelenskyj hevder krigen i Gaza var noe Putin og Kreml ønsket, og mener i tillegg at Russland har et ønske om å skape uroligheter på Balkan.

– Tanken deres, tror vi, er å starte konflikter som de selv ikke styrer. Og de vil ikke prøve å stanse disse konfliktene, sier den ukrainske presidenten.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. (SIMON WOHLFAHRT/AFP)

I en tale til medlemmene av G20-landene onsdag, snakket Putin selv om krigen i Ukraina.

– Selvfølgelig må vi tenke på hvordan vi kan stanse denne tragedien, sa den russiske presidenten, ifølge The Times og flere andre medier.

– Og forresten: Russland har aldri avslått fredssamtaler med Ukraina, la Putin til.

– Jeg appellerte til Putin

Presidenten omtalte denne gangen konflikten som krig, ikke «en spesialoperasjon», som har vært hans foretrukne beskrivelse fram til nå.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz og den italienske statsministeren Giorgia Meloni uttalte begge i etterkant at Putin enkelt kan avslutte krigen. Alt han trenger å gjøre er å trekke ut russiske styrker fra Ukraina.

– Jeg appellerte til Putin om å fjerne styrkene sine fra ukrainsk territorium, slik at denne krigen omsider kan være over, sa Scholz.

Germany Politics Den tyske statsministeren Olaf Scholz (bildet) peker på at Vladimir Putin sitter med makten til å avslutte krigen på direkten. (Stefanie Loos/AP)

Titusener er døde som følge av Russlands krig i Ukraina, og mer enn 14 millioner ukrainere er drevet på flukt, ifølge The Times. Det er nå godt over 600 dager siden Putin og Russland gikk til fullskala invasjon i Ukraina.

Ifølge The Times uttrykte Putin forståelse for at krigen og dens dødelige konsekvenser sjokkerer omverdenen, men argumenterte for at Russland ikke oppfører seg annerledes enn det «et Vesten-støttet Israel gjør i krigen i Gaza».

– Jeg ser på dette som et tomt propaganda-utspill, hvor Putin ønsker å ta på seg en menneskelig maske, sa krigsekspert Arne Bård Dalhaug til TV 2 etter talen.

Taraku: – Slår alarm om Russlands destruktive rolle

Volodymyr Zelenskyjs og Vladimir Putins uttalelser må sees i en større sammenheng, både med tanke på den pågående informasjonskrigen og de strategiske målene til landene de leder. Det sier statsviter, forfatter og samfunnsdebattant Sylo Taraku til Dagsavisen.

Han jobber i Tankesmien Agenda og er aktuell med boken «Krigens kontinent – Europa etter den kalde krigen». Taraku har lest både Zelenskyjs og Putins utspill.

– Zelenskyjs og Putins uttalelser må sees i en større sammenheng, både med tanke på den pågående informasjonskrigen og de strategiske målene til landene de leder, mener han.

Forfatter Sylo Taraku har fulgt utviklingen i Ukraina over lang tid. (Jørn H. Skjærpe)

Forfatteren flyktet selv fra krigen i Kosovo til Norge tidlig på 1990-tallet. I sin ferske bok viser han hvordan kriger i Europa siden 1990 – deriblant den pågående krigen i Ukraina – kan sees som en følge av oppløsningen av Jugoslavia og Sovjetunionen og de store omveltningene som fulgte i kjølvannet av dette. 49-åringen trekker de store linjene fra tiden etter den kalde krigen og fram til i dag.

– Utspillet fra Ukrainas president nå er primært rettet mot Vesten, der han forsøker å mobilisere støtte og slå alarm om Russlands destruktive rolle og faren for eskalering av krigen. Han peker spesielt på Russlands forsøk på å destabilisere regioner som Balkan og Midtøsten, sier Taraku.

Ukraina og Midtøsten

Bakgrunnen for Zelenskyjs uttalelser er hans bekymring for krigstretthet blant vestlige land. Det er i hans interesse å opprettholde Vestens støtte og engasjement for Ukraina, mener forfatteren.

– På den annen side er Putins uttalelser på G20-møtet myntet på det globale sør, som er mer lyttende til ham enn det vesten er. Putin forsøker å fremstå som en konstruktiv aktør og sender fredsbudskap både når det gjelder Midtøsten og Ukraina. Russlands interesse er å undergrave Vestens troverdighet og innflytelse i verden, og slik skape en mer multipolar verdensorden.

Med andre ord bør begge disse uttalelsene tolkes i lys av Ukrainas og Russlands geopolitiske interesser, mener Taraku.

Russia Ukraine Troop Training Snart 20 måneder er gått siden starten av Russlands fullskala invasjon i Ukraina startet i februar 2022. (Laurent Cipriani/AP)

Et multipolart internasjonalt system av stater består ifølge Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) av tre eller flere stormakter («poler») som ingen har så mye makt at de kan dominere de andre stormaktene.

I et unipolart internasjonalt system av stater dominerer én stat – en supermakt – de andre statene. Maktforholdet i verden ble især for perioden 2000-2004 betegnet som unipolart, og da med USA ved spakene, skriver Nupi.

Hevder Putin «ønsker seg statue»

Nupi-forsker Matthew Blackburn uttalte seg nylig til Dagsavisen om hvilken arv han mener Vladimir Putin forsøker å etterlate seg.

– For Putin handler det om et sterkt Russland, et Russland som anses som mektig og som har hevdet sin rett i egen bakgård. Når han er ferdig vil han at Russland skal ha bekjempet Vestens «stedfortreder-krig» og at landet skal ha stått imot enhver «fargerevolusjon» (demonstrasjoner, streiker og intervensjoner som har som mål å protestere mot myndighetene, red.anm.). Han vil også ha multipolaritet i verden. Arven han vil ha er en statue med skriften «Putin er mannen som gjenreiste Russland og ga det en plass under solen», sa Blackburn.

Seniorforsker Matthew Blackburn hos Nupi. (Nupi)

Sylo Taraku peker nå på en vanskelig balansegang i en urolig sikkerhetspolitisk tid.

– Vi må alltid ta faren for eskalering på alvor. Vestens politikk overfor Ukraina har vært tosporet: På den ene siden har man ønsket å støtte Ukrainas rett til å forsvare seg mot aggresjon, på den andre siden har man ønsket å unngå en videre eskalering. Denne balansegangen er det fortsatt viktig å opprettholde, sier forfatteren.

Tidligere har Russlands ekspresident Dmitrij Medvedev at det er Nato som presser fram en tredje verdenskrig. Den saken kan du lese her.

