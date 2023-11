Ekspert: – Det har skjedd en endring i USAs holdning til krigen

Avgjørelsen om å gi våpenstøtte til Ukraina har falt blant velgere i USA, viste tall fra en meningsmåling gjort av Reuters og Ipsos i oktober.

– Man ser en endring i USA nå, det er åpenbart.

Det sier den irske professoren Gerard Toal, som selv jobber hos Virginia Tech i USA, til Dagsavisen. Han var tirsdag gjest under Russland-konferansen i Oslo, i regi av Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

– Andelen som mener at USA gir for mye hjelp til Ukraina, har steget gradvis. Og mottakelsen Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk da han talte til den amerikanske Kongressen i desember i fjor, var ikke den samme neste gang han kom på besøk. Det tror jeg han kjente på selv også, sier Toal.

Gerard Toal, professor ved Virginia Tech, var gjest under Nupis Russland-konferanse i Oslo tirsdag. (Jørn H. Skjærpe)

[ Russisk «hauk» truer USA: – Det kan bety atomkrig ]

Zelenskyj sentral

Ifølge nyhetsbyrået AP fikk president Zelenskyj «en langt mer nedtonet mottakelse» ved sitt USA-besøk i september, kontra «heltemottakelsen» han fikk i fjor.

– Fra Zelenskyjs perspektiv må det være en kilde til frustrasjon at han konstant er nødt til å kjempe Ukrainas sak. Frykten er krigstrettheten som har begynt å gjøre seg gjeldende. Dét kan øke graden av frustrasjon, mener Gerard Toal.

Professoren poengterer at presidentracet i USA kan påvirke mye for Ukraina.

– Vi går snart inn i et valgår i USA, og der vil Ukraina være en av sakene som står høyt på agendaen. Republikanerne vil rette søkelyset på Biden-administrasjonens kompetanse – eller på det de mener er inkompetanse – når det gjelder landets utenrikspolitikk. De vil lete etter ting som kan gi symbolsk ødeleggelse for motparten, slik alle politiske partier gjør, sier Toal.

– Joe Biden og hans administrasjon vil som motsvar måtte være veldig sterke i sitt budskap. De er nødt til å prøve å vise at det er framgang i Ukraina, legger han til.

USAs president Joe Biden stiller til gjenvalg i 2024-racet. (Susan Walsh/AP)

[ Trump-motstander gir opp å bli presidentkandidat ]

Putin og Trump

Flere eksperter, deriblant Nupis Karsten Friis, mener Russlands president Vladimir Putin håper at ekspresident Donald Trump blir republikanernes presidentkandidat og vinner valget mot sittende president Biden neste år.

– Det kan argumenteres for at en Trump-seier kan være gunstig for Putin. Samtidig mener jeg det er farlig å se på Trump som en slags «russisk kandidat». Trump er i høyeste grad et «USA-produkt». Selv mener jeg det er en fare for de demokratiske institusjonene i USA hvis Trump blir gjenvalgt. Men dét er jo en annen diskusjon, sier Toal.

Ekspresident Donald Trump har blikket på Det hvite hus igjen i 2024. (Alex Brandon/AP)

Professoren legger imidlertid til at han personlig er i tvil om Trump faktisk blir den republikanske presidentkandidaten, grunnet de mange rettsprosessene som pågår mot ham.

– Trump kan jo ende opp i fengsel, poengterer Toal.

Les mer om krigen i Ukraina her

[ Biden mener Trump-uttalelser minner om Nazi-Tyskland ]

[ Ekspert: – Russland har helt klart undervurdert Zelenskyj ]

[ Kaller Zelenskyjs motoffensiv «katastrofe»: – Dette smaker av hevn ]