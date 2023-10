Kaller Zelenskyjs motoffensiv «katastrofe»: – Dette smaker av hevn

Oleksij Arestovytsj, tidligere rådgiver for Ukraina-president Zelenskyj, retter hard kritikk mot sin gamle sjef og landets forsvarsledelse.

– De sier ikke sannheten. Grensene fra før krigen vil ikke gjenoppstå, og Krim vil ikke tilhøre Ukraina igjen i nærmeste fremtid, skriver Arestovytsj på Twitter/X. Expressen og The Telegraph har også omtalt saken.

Oleksij Arestovytsj (bildet), tidligere rådgiver for Ukraina-president Volodymyr Zelenskyj. (Wikimedia Commons)

Etter flere måneder med venting, dro Ukraina i juni i gang sin lenge varslede motoffensiv mot de russiske okkupasjonsstyrkene. Flere vestlige kommentatorer mente tidligere at det gikk sakte framover, men Ukraina har avfeid kritikk fra dem som mente at landet ikke har fått gode nok resultater raskt nok.

Mener Bakhmut-trekk var en tabbe

Oleksij Arestovytsj forlot sin stilling som rådgiver for Zelenskyj i januar i år. Årsaken skal ha vært uenigheter rundt hvor effektivt Ukrainas luftvern er, skriver Expressen.

Eksrådgiveren peker på det han mener er «strategiske feil» og «en bortkastet mulighet» i Ukrainas motoffensiv. Han mener Ukraina burde ha konsentrert seg om å bryte gjennom frontlinjene i sør og å styrke seg på defensiven, heller enn å bli trukket inn i kostbare kamper i Bakhmut i øst og områdene rundt, ifølge The Telegraph.

– Vi er i en blindgate nå. Russland kan ikke slå oss, og vi kan ikke slå dem, hevder Arestovytsj, ifølge avisen.

Ifølge The Telegraph åpnet den ukrainske påtalemyndigheten nylig sak mot eksrådgiveren. Han skal ha kommet med uttalelser som angivelig oppfordrer til vold mot kvinner. Arestovytsj har på det sterkeste avvist anklagene.

Russland-ekspert: – Han sa det motsatte før

Tor Bukkvoll er ikke enig i utspillet fra Zelenskyjs eksrådgiver om Ukrainas motoffensiv.

– Jeg tenker at Arestovytsj sa omtrent det motsatte før, og at det derfor smaker litt av hevn fordi han ikke lenger er i posisjon. Han har sikkert rett i at det har vært mange feilvurderinger – å krige er ikke lett – men det blir feil å si at motoffensiven har mislykkes, sier Bukkvoll til Dagsavisen.

Tor Bukkvoll Tor Bukkvoll, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (Ole Berg-Rusten/NTB)

Han er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), og har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i både bok-, rapport- og artikkelform.

– Det har ikke gått så bra som man håpet på, det gjør det ikke så ofte i krig, men allerede nå er den russiske militærmakten klart ytterligere svekket som en følge av motoffensiven. Dette gjør det mer sannsynlig at Ukraina kan ta tilbake okkuperte områder senere. Hvor lurt det var å gå mot Bakhmut, samtidig som man rykket fram i sør, vil antakelig først vise seg senere, mener Bukkvoll.

Til Dagsavisen har Bukkvoll tidligere pekt på det som er motoffensivens tre hovedretninger:

Rett sørover fra Zaporizjzja mot Melitopol.

En som mer eller mindre går langs den gamle grensa mellom fylkene Donetsk og Zaporizjzja.

I Bakhmut-området øst i Ukraina.

[ Ekspert om Putins nye grep: – Det er en dyr krig. Meget dyr ]

Tviler på Putin-påstand

Det er nå over 600 dager siden Russlands invasjon begynte. Vladimir Putin hevdet søndag at russiske styrker gjør framskritt langs store deler av fronten i Ukraina. Russlands president omtaler det som «aktivt forsvar».

– Dette gjelder områder ved Kupjansk, Zaporizjzja og Avdijivka, sa Putin, ifølge NTB.

Russland-president Vladimir Putin hevder russiske tropper har framgang i Ukraina. (Pavel Bednyakov/AP)

Områdene ligger øst i Ukraina. Særlig har det vært harde kamper i Avdijivka de siste dagene som følge av en russisk offensiv.

Russland-ekspert Tor Bukkvoll har imidlertid liten tro på sannhetsgehalten i Putins utspill.

– Vel, det stemmer jo ikke. Vi vet selvfølgelig ikke alt som skjer ved fronten hele tiden, men av det vi ser av videoer og får av informasjon, så ser det ikke ut til at Russland har framskritt i Ukraina, sier FFI-forskeren.

[ Medvedev: – Idiotene presser oss mot tredje verdenskrig ]

Ukraina-fordel?

– Det er riktig at Putin startet en slags offensiv for en uke eller to siden, noe som egentlig var ganske overraskende. For det har ikke skjedd en mobilisering, så Russland har egentlig ikke mannskaper til å gjøre det, forklarer han.

Man skulle tro at det taktisk sett var bedre å sitte stille og la ukrainerne slite seg ut, mener Bukkvoll.

– Så på ukrainsk side er det flere som tror dette bare er en fordel, fordi Russland «bruker opp» styrker de egentlig ikke har, avslutter han.

Les mer om krigen i Ukraina her

En ukrainsk soldat avbildet i Bakhmut-området i Ukraina nylig. (Alex Babenko/AP)

[ Advarselen fra Sverige: – Trump er farligere enn Putin ]

[ Hevder Putin og Russland «demoniseres»: – En alvorlig tabbe ]

[ Ber Putin «ta tilbake» Helsingfors: – Provoserende ]