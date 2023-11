Trump-motstander gir opp å bli presidentkandidat

Scott, som er senator for South Carolina, opplyste dette i et intervju med Fox News søndag.

Han har brukt store summer på valgkamp, uten at det har gitt de store utslagene på de nasjonale målingene. Siden sommeren har republikaneren hatt framgang i noen delstater, men velgernes begeistring viste seg å være kortvarig.

Eneste svarte

Scott er den eneste svarte senatoren fra Det republikanske partiet. Han kunngjorde sitt kandidatur i mai og lovet å fremme en optimistisk og framoverskuende visjon for USA.

– Jeg tror at velgerne, som er de mest bemerkelsesverdige personene på kloden, har vært ganske tydelige når de forteller meg «Ikke nå, Tim», sier han i intervjuet.

– Derfor skal jeg respektere velgerne. Jeg skal jobbe hardt og se fram til en ny mulighet, legger han til.

Kommer ikke med anbefaling

Scott understreker at han ikke komme til å gi si anbefaling om hvilken av de andre kandidatene velgerne nå bør stemmer på.

– Velgerne er ordentlig smarte. Den beste måten jeg kun være hjelpsom på, er å ikke bidra når den gjelder hvem de bør gå for, sier han.

Det tyder også på at Tom Scott utelukker å gå inn som visepresident, og han forteller at «plass nummer to» aldri ha vært på hans to do-liste og at det helt klart ikke er det nå.

Trump er favoritt

Donald Trump har ligget suverent best an på meningsmålingene, med Florida-guvernør Ron DeSantis som nærmeste utfordrer – dog et hav bak den tidligere presidenten.

Senere denne uka holdes den tredje TV-sendte debatten. Også denne gangen lar Trump være å stille. Etter Tim Scotts avgjørelse om å trekke seg, er det Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, Chris Christie og Nikki Haley som vil delta.

