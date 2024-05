Tusenvis av sivile flykter fra russisk offensiv nordøst i Ukraina

Det forteller ukrainske kilder søndag.

De intense kampene har tvunget minst en ukrainsk avdeling til å trekke seg tilbake i Kharkiv-regionen, skriver nyhetsbyrået AP. De russiske styrkene har dermed sikret seg fotfeste i flere småbyer og tettsteder i en gråsone langs grensen der ingen av partene tidligere har hatt full kontroll.

Søndag ettermiddag var det kamper om byen Vovtsjansk, som før krigen hadde 17.000 innbyggere. Ifølge lederen for det regionale politiet i Kharkiv, Volodymyr Tymosjko, hadde de russiske styrkene rykket fram til utkanten av byen og nærmet seg fra tre retninger.

En russisk stridsvogn var sett langs en av hovedveiene inn mot byen, fortalte Tymosjko.

Kraftig beskytning

– Byen Vovtsjansk angripes konstant. Alt i byen ødelegges, sa en politibetjent som jobber med evakuering i en landsby i nærheten.

Journalister fra nyhetsbyrået AP oppholdt seg søndag i en landsby like ved. De så røyk som steg opp fra byen mens russerne skjøt granater mot den. Ukrainske evakueringsteam jobbet gjennom dagen for å hente ut innbyggere, de fleste av dem eldre, fra området der kampene raste.

Russia Ukraine War En frivillig hjelper en eldre kvinne med å flykte fra Vovtsjansk til Kharkiv by. Voldsom russisk beskytning har rammet landsbyer nær grensen til Russland. (Evgeniy Maloletka/AP)

– Til sammen 4073 personer har evakuert, skrev guvernør Oleh Synjehubov i Kharkiv fylke i sosiale medier. Ifølge ham hadde russiske styrker angrepet 27 tettsteder og småbyer i løpet av det siste døgnet.

Ammunisjonsmangel

Analytikere sier den russiske offensiven har som mål å utnytte ukrainsk ammunisjonsmangel før de lovede vestlige forsyningene når fram til frontlinjen. Ukrainske soldater sier Russland bruker sin vante taktikk med voldsom beskytning og infanteriangrep for å trette ut ukrainske styrker og minske ildkraften deres.

Ved å trappe opp kampene i det som tidligere var en stillestående del av frontlinjen, håper Russland å binde opp ukrainske styrker i nordøst, samtidig som de vil trappe opp angrepene lenger sør, der de russiske styrkene også har framgang.

Offensivene skjer etter at Russland i mars trappet opp sine angrep mot infrastruktur og boligområder, noe analytikere regner som en del av en samlet innsats for å forberede offensiven.

Det ukrainske militæret gjør hva de kan for å holde frontlinjen, sier Ukrainas forsvarssjef Oleksandr Syrskyj i en uttalelse søndag.

Fremste prioritet

Søndag kollapset også en ti etasjes boligblokk i den russiske byen Belgorod, nær grensen. Fem personer skal ha blitt drept og rundt 20 skadd, ifølge det russiske krisedepartementet. Russiske myndigheter hevder et ukrainsk angrep var årsaken til at bygget raste sammen. Så langt har ikke Ukraina kommentert saken.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at det er en prioritert oppgave å stanse den russiske offensiven i nordøst, og at ukrainske styrker også gjennomfører motangrep i sju landsbyer i Kharkiv-regionen.

– Å hindre den russiske offensiven er vår fremste prioritet nå. Om vi lykkes med denne oppgaven kommer an på hver enkelt soldat, hver sersjant, hver offiser, sa Zelenskyj.

Det russiske forsvarsdepartementet hevdet søndag at deres styrker hadde tatt kontroll over fire landsbyer langs grensen til ukrainske Kharkiv, i tillegg til fem landsbyer de hevdet å ha tatt lørdag. Områdene var ikke befestet med forsvarsverk, siden området har vært under vedvarende beskytning og ikke sikret av noen av partene tidligere.

Ukrainske myndigheter har søndag ikke kommentert de russiske uttalelse om framrykninger offisielt.

